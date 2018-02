De markt is totaal... nou ja je weet wel. Bijna onmogelijk nog wat te verdienen, de banken en brokers verdienen alleen nog aan jou.Dit jaar is extreem. Het is meer een casino geworden waarbij het casino feitelijk de nummers ook al weet, of die kant op kan werken.Behouden de meeste hier trolls. Ben ik op zoek naar andere mogelijkheden buiten Euronext en USA, waar het virus nog niet is doorgedrongen.

De markt is totaal... nou ja je weet wel. Bijna onmogelijk nog wat te verdienen, de banken en brokers verdienen alleen nog aan jou.Dit jaar is extreem. Het is meer een casino geworden waarbij het casino feitelijk de nummers ook al weet, of die kant op kan werken. Behouden de meeste hier trolls. Ben ik op zoek naar andere mogelijkheden buiten Euronext en USA, waar het virus nog niet is doorgedrongen.

De markt is totaal... nou ja je weet wel. Bijna onmogelijk nog wat te verdienen, de banken en brokers verdienen alleen nog aan jou.Dit jaar is extreem. Het is meer een casino geworden waarbij het casino feitelijk de nummers ook al weet, of die kant op kan werken. Behouden de meeste hier trolls. Ben ik op zoek naar andere mogelijkheden buiten Euronext en USA, waar het virus nog niet is doorgedrongen.