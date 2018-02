General Electric « Terug naar discussie overzicht

General Electric Company (GE) is een multinationaal opererend technologie-, elektronica- en dienstenconcern, met een marktkapitalisatie van US$ 140 miljard. Volgens de Forbes Global 2000 van 2016 stond GE op de 68e plaats van grootste ondernemingen ter wereld. Het hoofdkantoor is gevestigd in Fairfield, Connecticut in de Verenigde Staten. GE telde in 2016 bijna 300.000 medewerkers, waarvan een derde werkzaam was in de Verenigde Staten.



General Electric is een van de marktleiders in de elektronicamarkt en is daarnaast actief op het gebied van financiële dienstverlening, kunststoffen, vliegtuigen, medische apparatuur, windenergie, elektriciteitscentrales en transport. Tevens verkoopt het Franse multimediaconcern Thomson consumentenelektronica in Noord-Amerika onder de merknaam General Electric Consumer Electronics, in samenwerking met GE.



