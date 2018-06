Ze hebben veel geslikt, van het gedwongen, veel te gehaaste (en nauwelijks onderbouwde) afscheid nemen van kernenergie, het vernietigen van het klassieke huwelijk en gezin als bouwsteen van de samenleving, tot aan het eigenhandig en zonder parlementaire instemming openen van de grenzen voor miljoenen economische moslimmigranten annex sociale zekerheid toeristen. Het nieuwe regeerakkoord met de SPD lijkt veel CDU en CSU leden dan eindelijk een brug te ver. De woede over Merkel wordt almaar openlijker geuit – is er een paleisrevolutie aan het ontstaan? Overleeft ze de komende weken?





De meeste analisten zijn het erover eens dat het Angela Merkel in ruil voor het aan de macht kunnen blijven nu definitief alle standpunten en principes van haar partij verloochend heeft en heeft overgegeven aan de SPD, de partij van de inmiddels overal en door iedereen uitgekotste Martin Schulz, die voor de verkiezingen nog verzekerd had dat hij pertinent niet in een regering met Merkel zou gaan zitten.



Maar uitgerekend zijn partij, die bij de verkiezingen een historisch slecht resultaat boekte en nog maar één op de vijf Duitsers achter zich heeft staan, gaat dankzij Merkel de komende vier jaar op alle belangrijke punten het beleid van Duitsland bepalen. Dat betekent in de eerste plaats nog véél meer immigratie en islamisering, en daarnaast het toewerken naar een Verenigde Staten van Europa, met Duitsland (en in de tweede plaats Nederland) als grootste financier.



‘Onder Merkels koers is het gebeurd met de partij’



De voorzitter van een partijafdeling zegt dat hij niet langer op zijn eigen CDU kan stemmen. ‘Als de Unie Merkels koers blijft volgen, krijgen we aan de rechterkant een nieuwe 30% partij. En dat is goed zo. Keert de Unie naar haar klassieke waarden terug, geeft ze op de linkervleugel dat vrij wat naar de SPD is weggelopen. We zullen binnenkort een exodus van partijleden krijgen, of direct naar de AfD, of naar een nieuwe burgerlijk-democratische beweging. Voor een groot deel van de leden is Merkel namelijk niet meer te handhaven.’



Een vrouw die al lang actief is voor de CDU, eveneens afdelingsvoorzitter, ‘raadt iedereen af om nog lid te worden van de Unie. Het is gebeurd met de partij. Merkel heeft haar kapot gemaakt.’ Ze zegt dat talloze jarenlange leden hebben besloten om hun lidmaatschap op te zeggen. Sommigen van hen zijn van plan om te gaan demonstreren met grote borden met de tekst ‘Merkel moet weg!’



‘Merkel heeft alles vernietigd waar ik in geloofde’



Een hoge officier van het leger verklaart openlijk dat hij bij de partijleiding een schriftelijk protest ‘tegen Merkel en de vernietiging van Duitsland’ heeft ingediend. ‘Deze partij is niet de partij waarom ik lid van de Unie ben geworden. Merkel heeft alles vernietigd waar ik in geloofde, en waar ik mijn leven lang voor gevochten heb.’ Hij twijfelt nu aan het organiseren van een partijrevolutie, of er simpelweg uit te treden.



Een jong lid wijst erop dat onder Merkel een klein groepje mensen alle macht in Duitsland heeft gekregen, ‘een groep die alle waarde maatstaven heeft verloren. Het gaat hen er enkel nog om hun eigen positie zeker te stellen. De toekomst van het land en de partij zal hen een zorg zijn.’



De CDU lijkt dan ook op het punt te staan te exploderen of te imploderen. Het lijkt het laatste te worden, want christendemocraten zijn van nature niet geneigd tot een openlijke opstand of partijrevolutie. Dat zou echter kunnen veranderen zodra steeds meer leden hun carrière dreigen te verliezen door het feit dat de partij steeds minder populair wordt.



‘Ik sta op het punt een bomgordel om te doen’



In de Bundestag in Berlijn interesseert het vrijwel geen enkele parlementariër wat de inhoud van het regeerakkoord met de SPD is. Merkel en haar club van willoze jaknikkers hebben de partij en haar principes, en daarmee haar trouwe leden, volledig verraden. Van de basiswaarden van de christendemocratie is in de CDU niets meer te bespeuren, zeker niet nu Merkel als prijs voor haar volgende termijn als bondskanselier bijna alle belangrijke posten aan de SPD heeft gegeven.



‘Ik sta bijna op het punt om met een bomgordel het Konrad-Adenauer Huis te bestormen,’ reageerde een woedende midden-vijftiger, die al haar hele leven lid is. ‘Merkel en haar weergaloze boygroup moeten naar de maan worden geschoten,’ fulmineert een ander, die vindt dat de ruggengraatloze partijleiding alles heeft verraden waar hij altijd heilig in geloofd heeft.



De sfeer in de partij is ook dankzij regionale en plaatselijke partijleiders en gemeenteraadsleden totaal verziekt. Dat komt omdat ook zij iedere poging tot discussie onmiddellijk afbreken, omdat zij alles wat hun eigen positie kan bedreigen op voorhand de kop indrukken.



Bijna overal corrupte, graaiende egotrippers



De nieuwe coalitie met de SPD is voor veel CDU leden de druppel, en is voor hen het finale bewijs dat de heersende politieke partijen en politici de in 1949 opgerichte Bondsrepubliek hebben gecorrumpeerd, en wat daarvan is overgebleven op gewetenloze wijze onder elkaar aan het verdelen zijn. ‘Het is een zelfbedieningswinkel voor zich aanpassende mensen geworden, die zich net zo lang laten afschaven tot ze karakterloos aan de top zijn gekomen,’ schrijft Peter Altmaier.



Wat anno 2018 voor de CDU geldt, geldt ook voor de SPD en de andere ‘Altparteien’: macht corrumpeert. Waren er vroeger politici die nog de belangen van het volk dienden, zijn het nu corrupte, graaiende egotrippers geworden, die enkel hun eigenbelang op het oog hebben, en bereid zijn alles op te geven en weg te geven waar het volk tientallen jaren lang hard voor geknokt heeft. Kijken we naar onze eigen politieke leiders in Den Haag, moeten we op enkele uitzonderingen na helaas dezelfde trieste conclusie trekken.



De bom onder het volk zal barsten



De geschiedenis leert dat zij hier soms heel lang mee door kunnen gaan, maar nooit oneindig. Op zeker moment barst de bom onder het gewone volk, en dan gebeurt het niet zelden dat deze alles verkwanselende ‘leiders’ moeten vluchten als hazen om niet aan de hoogste bomen te worden opgeknoopt – als ze niet eerst door een woedende menigte uit elkaar zijn gerukt.



We kunnen alleen maar hopen dat zo’n catastrofe niet nodig is om het verstand in de regeringssteden te doen terugkeren, of beter gezegd: het luisterende oor naar de gewone man, de inspanningen om zich weer in de eerste plaats op de belangen van het eigen volk te richten. Gebeurt dat niet, dan zal de hele EU onherroepelijk op zeker moment opgaan in een serie interne opstanden en explosies, die met een beetje pech op complete revoluties en zelfs burgeroorlogen kunnen uitlopen.



De Duitsers in de oostelijke bondsstaten weten nog heel goed hoe men een totaal corrupt en verdorven systeem op hoofdzakelijk vreedzame wijze helpt weg te krijgen. Het is daarom goed mogelijk dat er nog velen zijn die dit niet zijn vergeten, en dat zij deze keer de hulp krijgen van hun medeburgers uit het westen, die mogelijk al kort voor het besluit staan dingen te gaan doen die zij tot voor enkele jaren geleden voor onmogelijk hadden gehouden. Hoe dan ook: het tijdperk Merkel loopt op zijn einde, of dat nog maar 4 maanden, of toch nog 4 jaar gaat duren.