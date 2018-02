Realist2018 is een beetje onrealistisch. Een correctie kan ertoe leiden dat koersniveaus ruim 10% dalen, maar dat gaat vandaag niet in één dag gebeuren. Zo'n correctie vindt over een periode van minimaal enkele dagen plaats. Een correctie is wat anders dan een krach. Dat laatste is momenteel in het geheel niet aan de orde. De koersen waren de laatste tijd opgelopen, dus dat de druk wat van de ketel gaat is gezond. Daarna zal er wel herstel volgen, want onderliggend staat het er op dit moment goed voor.

