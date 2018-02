Dus jij gaat vandaag puts 390 inslaan?In theorie kan alles, maar het feit dat de daling gister in het laatste uur bij de yanks plaatsvond, vooraf gegaan door 1 hele sterke piek naar beneden en daarna weer heel snel up, maar net niet genoeg up (wel stijgende trend) om het verlies goed te maken EN het feit dat de Japanners dus per saldo stijgen, lijkt me het theoretische mogelijke, zeer onwaarschijnlijk.maar we gaan het zien

Je vergeet de VS de Dow Jones kan vandaag met 2000 punten imploderen. Bij een crash van 7% stopt de beurs in de VS. Dat zou betekenen dat morgen woensdag de beurzen nog veel harder kunnen crashen. Nederland Euronext kent een brake van 10% crash daarna stop Euronext 30 minuten en als het geen hack is gaat de Aex weer open en kan de Aex index zelfs theoretisch met 99% in een dag crashen. Als de Vs vanavond met 2000 punten crash hebben we woensdag een monster crash op de Aex index van 20% un een dag!

