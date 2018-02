Galapagos « Terug naar discussie overzicht

Ik vond het een zeer geslaagde borrel. Hartstikke leuk dat jullie dit alweer doen en het was ook echt goed bezocht (120 mensen hoorde ik op gegeven moment - en toen kwamen er nog mensen binnen!). Dank dus Galapagos voor het organiseren van de borrel! Erg leuk dat we ook nog even een kijkje mochten nemen in het museum (aanrader!) en dat we een foto konden maken van een filgotinib-pil, die daar dus gewoon in het museum ligt. Samen met een presentatie van Galapagos hoe ze medicijnen maken.



Er waren aardig wat nieuwtjes wat mij betreft vanavond, meer dan ik persoonlijk had verwacht, dus here we go:

- 3121 bleek een foutje van Onno te zijn. Het is nummer 3312 (wat hij tijdens de presentatie ook nog een keer fout zei :-)). Ze hebben hem daarom maar een echte naam gegeven: Toledo (als ik het goed onthouden heb?). Toledo is inderdaad het molecuul waar Gilead eerste recht van onderhandelen heeft, na het einde van phase 1. Het gaat binnenkort pre-klinische fase in en is zeer interessant volgens Onno.

- CF heeft de huidige vertraging te danken aan de lange halfwaardetijd. Waar dat in een medicijn op de markt bij een chronische ziekte een voordeel is, is dat voor deze fase een groot nadeel. Daarnaast heeft Abbvie afgedwongen dat galapagos het in Engeland zou doen, waar ze amper mensen kennen. Galapagos had het liever in Nederland en/of Belgie gedaan, maar dat was dus een eis van Abbvie. Onno hoopt dat Abbvie CF ook gaat afstoten, zodat ze het met een andere partij kunnen partneren, maar verwacht niet dat dat gaat gebeuren. Als het toch gebeurt -> kopen! zei hij nog. CF blijft een speerpunt, maar Onno ziet dat andere programma's op dit moment meer snelheid en meer potentie hebben. Het zal dus blijven doorlopen, maar meer mankracht zit in OA, IPF en filgotinib.

- IPF is maandag een bespreking met de FDA over de trail opzet. Daarna moet er nog overleg komen met de EMA. Daar gaat pas duidelijkheid komen over de studieopzet.

- Het plan is nog steeds om te gaan partneren met een andere grote partij om te zorgen dat ze zelfstandig kunnen blijven. Idee is om dat dit jaar nog te doen.

- Dit jaar zullen in totaal 19 (!) phase 2 studies lopen. 6 voor filgotinib en nog 13 vanuit galapagos zelf. De verwachting is niet dat er dit jaar nog meer studies voor filgotinib bij gaan komen tov degene die nu lopen.

- De leverstudie die van de week aangemeld is, is een standaardstudie die hoort bij het pakketje voor de FDA. Niet omdat het nodig is, maar omdat het standaard moet dus. Geen zorgen over maken.

- IPF wil galapagos echt zelf op de markt brengen. Liever geen partnering daar.

- OA willen ze in Amerika liever wel partneren. De markt is te groot en de verwachting is dat ze zo snel de sales force niet op kunnen bouwen in Amerika. Volgens Onno de grootste deal dan van galapagos tot nu toe, hij verwacht wel dat dit pas na nieuwe resultaten zal gebeuren.

- De studie voor filgotinib aangaande de mannen zal waarschijnlijk niet spoedig afgerond gaan worden. Onno gaf aan dat dat zomaar zou kunnen duren tot einde fase 3 van filgotinib, zodat het meegestuurd kon worden met het pakket voor de goedkeuring, maar veel eerder zal het niet klaar zijn ivm de lastige werving van patienten.



Ik ben waarschijnlijk nog heel wat dingen vergeten en er zijn vast mensen geweest die beter opgelet hebben dan dat ik dat heb gedaan, maar dit waren de zaken die mij het meeste opvielen!