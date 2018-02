Iemand Croesus gezien? Ik weet zijn koers niet. Ook de intrinsieke waarde is me niet duidelijk. Peter fff, of is het ffff. Of kan het beide? Weet jij meer?

Iemand Croesus gezien? Ik weet zijn koers niet. Ook de intrinsieke waarde is me niet duidelijk. Peter fff, of is het ffff. Of kan het beide? Weet jij meer?