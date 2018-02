Beursspel « Terug naar discussie overzicht

Aanbevelingen:Ontvangen: 138Gegeven: 21Wat ik buitengewoon triest vind is dat de aex nauwelijks heeft meegedaan vd stijging van dow jones van 20.000 naar 26.000, nu er winstnemingen zijn op wallstreet moet aex veel meer inleveren dan wallstreet, ondanks dat de bedrijfscijfers en europa economisch veel beter doet dan usa...We kunnen iedere keer de schuld geven aan de euro cq rente, maar als ik je verteel dat de rente in usa bijna op 3 procent staat en de gemiddelde dividendrendement ca 2 procent doet dan kan je wel concluderen dat er zeer veel gebakken lucht zit in de koersen van usa...je zou stellen dat bij 3 procent rente een dividend rendement toebehoort van min. 4 procent ivm risico opslag, dit zou resulteren van een overwaardering van bijna 2 op wallstreet en dan is die belanstingplan van trump niet de excuus zijn van deze gebakken lucht. De 10 jaarsrente van nederland en duitsland staat niet eens op 1 procent maar we keren gemiddeld 4 procent dividend rendement....je zou stellen zelfs als de rente verdubbeld zou het de aandelen niet mogen schaden. Waarom dalen wij zo hard op stijging vd rente van usa, hoewel waklstreet deze rente jarenlang negeert en wij de klappen moeten opvangen hoewel europa zeer aantrekkelijk is geprijsd...

De daling van pharming is een typisch geval van dump and pump. Shorters hebben blijkbaar veel verloren. Er wordt in 1 klap veel aandelen verkocht zodat deze goedkoper ingekocht kunnen worden. Voor de slot zal waarschijnlijk pharming herstellen en heel misschien in de plus eindigen. Je wilt natuurlijk de kans niet missen wannneer valaent een bod uitbrengt. Pharming is nog steeds een aantrekkelijk prooi en goedkoop om overgenomen te worden.

