TomTom « Terug naar discussie overzicht

Nieuwe maand, nieuw draadje.



Hoe kan het toch zo gebeuren dat we iedere maand weer het gevoel hebben, behouden, krijgen dat deze maand de maand van de waarheid zal worden. Hoe harder TT ons negeert, hoe meer vertrouwen we krijgen in TT. Wat voor cijfers, historisch of toekomstig er ook komen, hoe een vooruitzichten zich ook ontwikkelen, het maakt niet uit. De branche mag dan als heet, heter, heetst worden omschreven, maar kijkend naar de grafiek van "ons" aandeel TT lijkt het maand in maand uit of je zit te staren naar het aandeel van een fabrikant van tampons of maandverband. Per saldo is er geen beweging in te krijgen, en herhaald de maandelijkse cyclus zich volgens een patroon zoals een vrouw dat zou verwachten van haar cyclus.



Maar ooit zal het over zijn en doet de fabrikant een een geweldige ontdekking waarmee het aandeel van koers verandert en TT nooit meer in de regionen van minder dan € 10,- komt te verkeren.