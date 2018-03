BioPharma « Terug naar discussie overzicht

Geron Corporation is een bedrijf dat een platform heeft ontwikkeld ter behandeling van verschillende soorten bloedkankers op basis van een Nobelprijswinnend onderzoek: telomerase. Het bedrijf had in prille studiefases baanbrekende resultaten vastgesteld voor wat betreft de nog ongeneeslijke ziekte myelofibrose. Doch, het zat financieel aan de grond om zelf de verdere studies te kunnen voeren.



Janssen (Johnson & Johnson) is ter hulp gesneld en heeft het onderzoek volledig overgenomen van Geron. Het zal dit jaar beslissen of de interimresultaten voldoende overtuigend zijn om verder te gaan. Indien Janssen zou beslissen om het onderzoek naar een volgende fase te brengen, is het stijgingspotentieel van de aandelenkoers amper in te schatten, want het betreft hier een totaal nieuwe klasse van geneesmiddelen.



Ik heb het onlangs nog zó verwoord in een presentatie: ‘In het positieve geval zal Geron aan de huidige koers hetzelfde zijn als een 14-karaatsdiamant die je momenteel kan kopen voor de prijs van een kilogram winterspruiten. In het negatieve geval zal Janssen het onderzoek teruggeven en is het over en uit voor Geron.’

weet hier iemand meer over??