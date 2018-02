Pharming « Terug naar discussie overzicht

quote: AnalytischDenker schreef op 8 feb 2018 om 09:57:

[...]



Jouw vraag is eigenlijk wat gunstiger is "opname AMX" of "opname AScX"? Dat heb ik me ook zitten afvragen. Ik denk dat die vraag sterk afhankelijk is van drie zaken:



Hoeveel geld gaat er om in indextrackers met AMX aandelen en hoeveel geld in indextrackers met AScX aandelen. Als dat evenveel is zou je denken dat Pharming beter in de AScX kan komen. Ik vermoed echter dat er veel meer geld omgaat in indextrackers in AMX aandelen Hoeveel professionele partijen mogen pas beleggen in een fonds als het minimaal in de AMX is opgenomen? Geen idee wat het antwoord is op deze vraag Wat is het extra psychologisch effect van Pharming in de AMX ten opzichte van Pharming in de AScX?

Ik zelf neig ernaar - zonder dat op enige manier te kunnen onderbouwen - dat opname in de AMX toch meer effect zal hebben.



Wat zijn jouw gedachten?



[...]Jouw vraag is eigenlijk wat gunstiger is "opname AMX" of "opname AScX"? Dat heb ik me ook zitten afvragen. Ik denk dat die vraag sterk afhankelijk is van drie zaken:Ik zelf neig ernaar - zonder dat op enige manier te kunnen onderbouwen - dat opname in de AMX toch meer effect zal hebben.Wat zijn jouw gedachten?

Het is vantevoren heel moeilijk om in te schatten wat beter is. Ik neig in deze - zonder dat op enige manier te kunnen onderbouwen - dat opname in de AScX beter is voor Pharming.Waarom ik dat denk? Uw derde punt speelt hierbij een grote rol. Het psychologische effect. Komt Pharming direct in de AMX is dit direct één grote stap. Wanneer dit via de AScX gaat zijn dit twee stappen, waarbij Pharming twee keer in de belangstelling komt. Twee keer “gratis” reclame.