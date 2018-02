PostNL « Terug naar discussie overzicht

quote: Cerburus schreef op 1 feb 2018 om 11:50:

ca 500k in de eindveiling van gisteren gezien het totale dagvolume weereens een absurd hoog aantal.

Je kunt dus makkelijk de hele dag drukken en de stukken na 17.30 day low oppikken. Dit spel kan alleen werken als er iemand met een bulk aandelen aan meewerkt. god ik lijk wel paranoïde :) haha

Volgens mij is dat de realiteit. De namen van groot aandeelhouders die spelen met hun belang zijn hier ondertussen wel bekend. De 2 meest bekende zitten nu boven de 3 procent en kunnen tot de 5 handelen wat ze willen. Ze kunnen uitbreiden met de hulp van de shorters of voor extra druk zorgen samen met de shorters. In beide gevallen hebben ze de vrije hand om, onafhankelijk van het sentiment, de koers flink omlaag te zetten zoals ze de afgelopen dagen hebben gedaan en ze bijna elk kwartaal doen. Hierbij zijn de gratis dividend aandelen een trigger om te ruilen tegen een zo laag mogelijke koers. En dit voordeel geldt ook voor de andere jongens die niet uit zijn op koersherstel.HV vindt het prima. Die leeft niet bij de koers van de dag. Noch dat het uitmaakt of de koers 4,70 of 3,70 doet. Persoonlijk zou het mijn eer te na zijn om een bod af te wijzen die nu op papier 6,50 waard is en dan vanaf de zijlijn toe te kijken. Het succes van de eigen koers alsmede de waardering voor je functioneren, is mede afhankelijk van het waarborgen van de onafhankelijke continuïteit. Naar mijn idee is een lage koers in de 3 geen garantie hiervoor. Zo ook niet een koers van 4,50. Dit lokt kopers uit die er veel meer waarde uit kunnen halen door stringent te reorganiseren. En dan is de enige bescherming die je geniet die van de overheid. Niet echt een teken van kracht zeker niet als je een ander politieke afhankelijkheid verwijt.