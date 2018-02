Galapagos « Terug naar discussie overzicht

:D Nieuwe maanddraad, tijd voor een nieuwe PB ook! De laatste is ook alweer van 3/1 geleden.

Ik ben wel eens benieuwd naar de nieuwe fantastische molecule, of wat CF nieuws?



Het is vooral een goed teken dat de koers mooi op niveau blijft in de nieuwsvrije weken.

Dat is in een recent verleden anders geweest!

Of het nu komt door overnamespeculatie, goed sentiment of geloof in het bedrijf weet ik niet maar ik denk een combinatie van de 3.

Zonder concrete berichtgeving over een niet-overname zal de speculatie wel wat in de koers blijven. De nieuwsstroom zal ook bovengemiddeld zijn dit jaar (hopelijk allemaal positief!). Dat zal het geloof verder aanwakkeren. En de shorters... tja die zullen vroeg of laat toch eens moeten coveren.

Allemaal positief dus!



Hopelijk kunnen we snel naar een koers waarvan Gilead denkt " dit gaan we er echt niet voor geven". Dan kan Onno en team zonder afleiding verder timmeren aan de weg naar de markt.



Op naar de €100 (€200)!