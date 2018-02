Kiadis Pharma « Terug naar discussie overzicht

Voor het eerst dat ik iets post op dit forum al volg ik het wel al een tijdje. Ik lees meestal de forumberichten om zodoende wat nieuws en andere gedachtegangen van aandelen te lezen, echter kom ik ook steeds meer kolder tegen. Vandaar even hoe ik tegen het aandeel aankijk.



Het aandeel is rond €12 met een IPO begonnen waarna het aandeel langzaam is afgezakt naar €6,-, waar het incidenteel zelf hieronder gedoken is. Zelf ik heb(ik ben piet particulier met niet veel te besteden) enkele aandelen gekocht op €10,50 en heb ik wat bijgekocht op €6,- aangezien ik geloof in dit aandeel(onderbouw ik later).



Afgelopen september hebben we allemaal het aandeel omhoog zien schieten. Zelf zie ik dit als een klassieke pump en dump. Er is eerst in een stabiele periode een groot aantal aandelen ingeslagen waarna in een korte tijd veel aandelen rond gepompt zijn. Vervolgens hebben de pumpers op de €10,- hun aandelen verkocht en hun winst verzilverd.



Zoals Lahr destijds aangaf was er geen verklaarbare reden waarom het aandeel omhoog ging. Wel heeft hij deze situatie aangegrepen om een emissie uit te voeren, volkomen logisch en als aandeelhouder ben ik tevreden met het moment(koers piekte terwijl er redelijk wat negatiefs in de wereld gebeurde). Enkele maanden eerder raakte hij de aandelen aan de straatstenen niet kwijt en nu de prijs (kunstmatig) hoger gezet werd was er gelukkig animo.



Aangezien er nieuws uitbleef is het aandeel langzaam weggezakt naar de €8,-. Dit is natuurlijk logisch, er is in de tijd niks veranderd echter is er nu wel iets meer zekerheid met het aanwezige cash.



Begin 2018 zijn er een hoop biopharma bedrijven omhoog geschoten door een aantal overnames en overnamegeruchten. Dit is verklaarbaar door het vele beschikbare geld bij de grote spelers. Gevolg, Kiadis gaat met zijn koers mee omhoog.



Zelf zie ik een positieve verandering bij Kiadis. Lahr treed steeds meer in de publiciteit om Kiadis kenbaar te maken aan het publiek. Hierdoor wordt de naamsbekendheid beter en heeft dit enkele Ablynx beleggers kenbaar gemaakt met dit aandeel. Dit zorgt uiteraard ook voor de koersstijgingen.



Zelf lees ik op het forum berichten als "Omhoog gepompt voor overname", "Als er nu geen PB komt" en dat soort berichten. Mijn mening dat dit allemaal onzin is. Het feit is dat de overnameprijs toch boven de €25,- per aandeel zou zitten ongeacht zijn huidige waarde aangezien de IBers hun genomen risico in geld terug wilt zien. Dat een particulier als ik, die snel wilt cashen, bij een lager bod wellicht tevreden is heeft dan weinig invloed. De koers is gewoon met weinig aandelen makkelijk te beinvloeden en iedereen is bang om de boot te missen, een plus zal al snel een kettingreactie veroorzaken.



Hoe ik zelf op de potentiële koerswaarde kijk

Er wordt gesproken over ca. 27.000 patiënten die jaarlijks in aanmerking komen voor ATIR101. Ik verwacht dat er zeker 13.000 patiënten op den duur gebruik van dit medicijn zullen maken.



De prijs van een medicijn in Europa kent zijn waarde adhv aantal toegevoegde levensjaren. De kosten zijn lastig te bepalen, wel zijn er veel dure medicijnen die diep in de tonnen kosten. Een veilige prijs van €100.000,- lijkt me op zijn plaats hier.



Dit brengt het totaalomzet in een jaar potentieel op 1,3 miljard.



Winstmarges op dergelijke medicijnen zitten tussen de 30% en 40%. Ik hou zelf 30% aan, aangezien ik rekening hou met marketing om de 13.000 patiënten per jaar te kunnen behandelen. Daarnaast zit natuurlijk ook nog de ATIR201 in de pijplijn wat kosten met zich meeneemt. Dit brengt het potentiële winst op €390 miljoen.



Momenteel staan er 17 milj aandelen uit, ik ga er vanuit dat er nog een emissie komt zo niet valt het positiever uit. Ik hou rekening met 20 milj aandelen. Dit brengt het potentieel op €19,5 WPA.



Een KW in deze sector zit tussen de 9 en 15 K/W. Gemakshalve ga ik even uit van 10, wat de potentiële koerswaarde op €195,- brengt.



Met deze koerspotentie zie ik dit als een goede investering, al zullen de meesten dit als een "gok" zien. Momenteel is dit echter gewoon een bedrijf zonder enige verkopen enkel veel potentie, wat bij een afkeuring waardeloos is. De kans op een overname acht ik klein, als dit zou gebeuren verwacht ik het pas na goedkeuring(al is de markt gek!).



E.e.a. heb ik geschreven met de visie hoe ik hier tegenaan kijk. Graag zou ik jullie mening willen weten.