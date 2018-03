Franse aandelen « Terug naar discussie overzicht

gister hadden ze weer een mooi persbericht www.boursorama.com/actualites/dbt-ina... En ze hebben recent een exclusief contract in Hongarije afgesloten voor de komende 3 jaar. Ze zijn de enige partij die oplaadpalen in opdracht van de overheid mag gaan plaatsen!- DBT heeft gisteravond aangekondigd dat het is geselecteerd door het directoraat-generaal voor openbare aanbestedingen en bevoorrading (KEF) van de Republiek Hongarije om exclusieve verladers te leveren die zijn geïnstalleerd in nationale inzetprojecten.Dit contract met KEF volgt een nationale aanbesteding. Volgens zijn voorwaarden zal DBT via zijn Hongaarse partner Elektromotive Hu de oplaadpunten op alle netwerken verstrekken die door de Hongaarse overheid voor de komende 3 jaar worden gefinancierd.Momenteel levert DBT meer dan 75% van de snellaadstations die in Hongarije zijn geïnstalleerd, en versterkt het zijn positie als marktleider met deze exclusieve samenwerking. De verschillende Hongaarse nationale projecten voorzien de inzet van meer dan 300 snelladers gedurende drie jaar, waarvan 100 dit jaar.

Ik was al een poosje op zoek naar een aandeel voor in mijn porto waar fantasie in zit en een tegenhanger is voor mijn bio-aandelen. Ik denk dat ik het heb gevonden. DBT SA, de grootste laadpaalproducent van Europa die net een nieuw contract heeft afgesloten en ik denk / hoop het begin van meer.. Het bedrijf schrijft nu nog rode cijfers, maar ik denk dat dat vanaf 18/19 verleden tijd zal zijn... Credit to Ponzi voor de tip: ponzi.nl/yes-dbt-sleept-groot-contrac...

Ik was al een poosje op zoek naar een aandeel voor in mijn porto waar fantasie in zit en een tegenhanger is voor mijn bio-aandelen. Ik denk dat ik het heb gevonden. DBT SA, de grootste laadpaalproducent van Europa die net een nieuw contract heeft afgesloten en ik denk / hoop het begin van meer.. Het bedrijf schrijft nu nog rode cijfers, maar ik denk dat dat vanaf 18/19 verleden tijd zal zijn... Credit to Ponzi voor de tip: ponzi.nl/yes-dbt-sleept-groot-contrac...