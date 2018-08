WDP « Terug naar discussie overzicht

Joost Uwents, de bestuursvoorzitter van WDP, een van de grootste Europese spelers in logistiek vastgoed en onderdeel van de Midkap-index van de beurs van Amsterdam, ziet een kentering in de markt. Opslag en distributie worden steeds meer een manier om je als bedrijf te onderscheiden van de concurrentie. In een interview met beleggingsmagazine Effect legt hij uit hoe dat zit.

“Wij proberen eerder een toeleverancier te zijn dan een verhuurder,” zegt Uwents tegen Effect. “We willen alles doen dat met gebouwen te maken heeft. Daarom hebben we het ook over klanten en niet over huurders. We zien onze klanten als onze partners. Het betekent dat we zo flexibel mogelijk met ze meedenken. Als een klant bijvoorbeeld wil kunnen uitbreiden, kunnen wij daar alvast op inspelen door grond bij te kopen. Als een klant snel ruimte nodig heeft, is er altijd wel een andere klant ruimte over heeft.”



Over de toenemende investeringen in magazijnen en distributiegebouwen zegt Uwents:



“Tot een paar jaar geleden draaide voor bedrijven alles om productie en verkoop. Daartussen moesten goederen opgeslagen worden, maar dat moest zo goedkoop en efficiënt mogelijk gebeuren. Het was voor bedrijven niet mogelijk om daarmee het verschil te maken. Daardoor waren wij in de vastgoedmarkt jarenlang de kleine grijze muis. Dat is nu totaal anders. Het magazijn en de distributieketen zijn volledig afhankelijk geworden van de wensen van de consument die alles zo snel mogelijk in huis wil hebben. Dat is een fundamentele verandering. Het heeft ervoor gezorgd dat bedrijven met hun logistiek het verschil kunnen maken. Daarom is men ook bereid er veel meer in te investeren.”



