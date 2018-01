Ik verwacht binnen nu en 5 jaar een flinke correctie en ter bescherming van opgebouwde winst in aantal diverse beleggingsfondsen overweeg ik aantal short posities af te sluiten voor de lange termijn. Idee is om dit te doen met hefboomproducten bij Degiro. Ik heb niet echt ervaring hiermee en zou daarom graag hier meer over leren alsvorens tot actie over te gaan. Wat zijn jullie ervaringen met deze producten bij DeGiro? Wat zijn de ervaringen in het algemeen met deze producten? Hebben jullie tips m.b.t. type order en specifieke product voor lange termijn short? Feedback op deze strategie? Ten tweede had ik het idee een lijst te maken van (20 tot 30) hoog gewaardeerde aandelen in VS, Azie en EU (spreiding, net als de fondsen waarin ik beleg) en dan ook per sector de aandelen met de hoogste KW te pakken. Weet iemand een handige site om de KW's van diverse aandelen te vergelijken? Wat vinden jullie van dit idee? Welke andere criteria zijn eventueel ook van belang? Bedankt alvast voor de (hopelijk) waardevolle feedback en tips!

Ik verwacht binnen nu en 5 jaar een flinke correctie en ter bescherming van opgebouwde winst in aantal diverse beleggingsfondsen overweeg ik aantal short posities af te sluiten voor de lange termijn. Idee is om dit te doen met hefboomproducten bij Degiro. Ik heb niet echt ervaring hiermee en zou daarom graag hier meer over leren alsvorens tot actie over te gaan. Wat zijn jullie ervaringen met deze producten bij DeGiro? Wat zijn de ervaringen in het algemeen met deze producten? Hebben jullie tips m.b.t. type order en specifieke product voor lange termijn short? Feedback op deze strategie? Ten tweede had ik het idee een lijst te maken van (20 tot 30) hoog gewaardeerde aandelen in VS, Azie en EU (spreiding, net als de fondsen waarin ik beleg) en dan ook per sector de aandelen met de hoogste KW te pakken. Weet iemand een handige site om de KW's van diverse aandelen te vergelijken? Wat vinden jullie van dit idee? Welke andere criteria zijn eventueel ook van belang? Bedankt alvast voor de (hopelijk) waardevolle feedback en tips!