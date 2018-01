Wat ik ffff wil(de) zeggen.........Deze posting en waarschijnlijk straks een hopelijk lange draad in de KK van IEX is geïnspireerd op heel wat lopende draden in de KK die door hun posters al heel wat jaren onderhouden worden.Het grote voordeel is dat je daarbij steeds opnieuw aanvullingen vindt bij het onderwerp waarover de draad handelt.Die werkwijze kent één nadeel. De zorgvuldig opgebouwde draden door collega-posters in de KK wil je niet laten verpesten door vetes die dan op die draden uitgevochten worden. Ik mijd op den duur op die waardevolle draden te posten.Als enkel recente voorbeelden noem ik:1: De affaire met de uitvoerige posting over de splitsing van grote verkooporders in de draad bij Coldplay..2: De affaire met het weghalen van alle orders bij de installering van de MIFID II regelingen. Bedoeld als goede waarschuwing en bejegend met stront.3: De affaire waarbij een KK-bezoeker onbeschaamd diep in de nacht van een gerespecteerde postster in haar eigen draad eiste dat zij geen antwoord meer zou geven op vragen van mij in haar draad.4: De affaire waarbij een gekende KK-bezoeker zomaar eventjes aan de bekendste poster van de KK, de man van het harde aandelenresearch-werk, eiste dat hij geen postings van mij wenste in zijn waardevolle draad. Hetgeen gelukkig resoluut naar de prullenbak werd verwezen.Na weken rustig nadenken ben ik tot de conclusie gekomen dat ik beter een " eigen" draad opstart, zodat ik in deze draad rustig kan reageren en mijn visie geven, zonder dat de draden van de andere KK-schrijvers weer bevuild worden.Ik neem mij voor om in deze draad ook aan te haken op zaken gepost in de " waardevolle draden".Ik heb zo'n vermoeden dat deze draad in de toekomst zal gaan over beleggingen, over fiscale optimalisatie en onvermijdelijk in de KK van IEX ...... over politiek.PeterPS Beleggingen en processen: zie de aanvullingen in de draad Volkswagen.