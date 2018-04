De NS trekt ongeveer een half miljardeuro uit om 45 dubbeldekker-treinen tevernieuwen.Het gaat om intercity's dienet na de eeuwwisseling in gebruik zijngenomen en nu ongeveer op de helft vanvan hun levensduur zitten.Er komen nieuwe stoelen,moderne lichtenen oplaadvoorzieningen in tweede eneerste klas."De dubbeldekkers kunnendan weer zo'n 20 jaar mee",zegt topmanRoger van Boxtel.Het is de bedoeling dat de vernieuwdetreinen over drie jaar weer het spoorop kunnen.Een eerder aangekondigdevernieuwingsoperatie van 81 anderedubbeldekkers is nog aan de gang.

Het provinciebestuur wil snel met treinvervoerder Keolis in gesprek over de problemen rond de dienstregeling op het Kamperlijntje. Dat schrijft de Stentor. De manier waarop de dienstregeling nu wordt uitgevoerd is 'onaanvaardbaar'.Keolis rijdt sinds december op de lijn tussen Zwolle en Kampen. Reizigers hebben sindsdien geregeld geklaagd over treinen die te laat of helemaal niet uit Kampen vertrekken.

blijft worstelen met de NL spoorwegen cs, ook met van Boxtel(D66) ================================================================= zondag 18 februari 2018 | 17:55 Laatst bijgewerkt: 18-2-2018 | 17:55 Er moet een volwaardige intercity-verbinding komen tussen Enschede en Zwolle. Daarvoor pleit de Statenfractie van D66 en de gemeenteraadsfractie van de partij in Raalte. De partij roept vervoerder Keolis en de Gedeputeerde Staten op snel te beginnen met het optimaliseren van de lijn. Nu rijden er enkel sprinters tussen Enschede en Zwolle. Door de drukte tijdens de spits tussen Zwolle en Enschede, is er vaak geen ruimte in de treinen. Reizigers moeten hierdoor noodgedwongen overstappen op een stoptrein in Raalte, waarin ook geen plek is. Spitstreinen blijven uit Door het uitblijven van extra spitstreinen is de trein geen aantrekkelijk alternatief voor de auto. "Door het vastlopen van de optimalisatie van het spoor tussen Zwolle en Enschede komt de verbetering van de hele lijn niet van de grond", zegt D66-Statenlid Gerrit van Hofwegen.

