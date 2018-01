Bitcoin en andere cryptocurrencies « Terug naar discussie overzicht

Hello all,



Op dit moment is het praktisch overal pet met aanmelden bij exchanges.

Volgens mij heeft praktisch iedereen moeite.

Andere posts over Kraken vind ik zorgelijk.

Hoe Binance het doet, weet ik niet, maar met 200 +k aanmeldingen per dag,

vraag ik me af hoe je KYC rondkrijgt.

Zelf ben ik er erg tevreden over, maar geldt ook voor anderen, zoals Bittrex en Cryptopia.

Mocht je behoefte hebben aan hulp met aanmelden ofZo. (Aanbod geldt überhaupt!)

Stuur me dan even een privé bericht, aangezien ik geen reclame mag maken ;-)

Als je m’n referral wilt gebruiken, is dat natuurlijk fijn, maar geen must ????

Groet!

Daniel