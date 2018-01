Hopelijk zijn hier futures traders die op Amerikaans grondgebied handelen, ze zouden mij misschien kunnen helpen! Heb een akkefietje met m'n futures broker in Amerika, en dit zal via de instantie die futures reguleert,Commodity Futures Trading Commission, CFTC, moeten verlopen. Maar ik struikel over het volgende, ik zal moeten aankomen met een garantie, bankgarantie?… om zodoende mijn claim überhaupt in behandeling te krijgen. Kan ook nog zo zijn dat daarvoor een vrijstelling geldt, maar dan wel met gedegen onderbouwing van een instantie hier. Iemand enig idee hoe, en waar, zo'n garantie, bank of niet, te verkrijgen?, het liefst de vrijstelling hiervan natuurlijk want dat scheelt weer centen!. De claim kan in principe de deur uit, enkel dat stukje nog even… Alvast bedankt.

