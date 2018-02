Nyrstar « Terug naar discussie overzicht

Zinkprijzen op het hoogste niveau in 10 jaar dat zou toch erg goed moeten zijn voor Nyrstar.



Dit is wat Stefaan C. Schreef op Probeleggen medio jan als investmentcase



Nyrstar is de op één na grootste zinksmelter ter wereld. Het bedrijf is ook actief in de zinkmijnbouw. Indien er een prijs voor het minst succesvolle beursverloop op Euronext Brussel zou bestaan, is Nyrstar ongetwijfeld een prominente kandidaat. Het aandeel werd afgesplitst van Umicore in oktober 2007, net voor de financiële crisis, aan een koers van 20 €. De crisis was uiteraard een erg moeilijke tijd voor alle bedrijven actief in de grondstoffenbusiness doch Nyrstar is tot nog toe nooit echt kunnen herstellen. Het bedrijf werd ook het slachtoffer van een constante wijziging van strategie. Na de introductie wilde de CEO Junk de vennootschap verticaal integreren. Hij wenste dus dat Nyrstar zoveel mogelijk zelf voor de aanvoer van het zink zou kunnen zorgen. Een begrijpelijk idee op zich. Echter jammer genoeg werden net voor de crisis een aantal mijnen aan hoge waarderingen gekocht en bleek achteraf de kwaliteit van deze mijnen ontgoochelend te zijn. Na de financiële crisis bleken de schulden die werden aangegaan om deze mijnen te kopen ook als een molensteen om de hals van Nyrstar te hangen. Er werd dus een plan opgesteld om de mijnen opnieuw te verkopen. Nadat er een aantal verkopen waren doorgegaan, bleek de conjunctuur op de zinkmarkt eindelijk aan te trekken zodat uiteindelijk werd beslist om de overblijvende mijnen te behouden en zelfs reeds gesloten mijnen opnieuw op te starten. Gelukkig ! Deze mijnen zullen in de huidige conjunctuur juist bijdragen aan het herstel.



Nyrstar is reeds jaren verlieslatend maar dankzij de betere zinkprijzen mag verwacht worden dat er vanaf dit jaar eindelijk winst zal gemaakt worden. Een winst die de volgende jaren verder zal kunnen oplopen. In 2017 voorzag Nyrstar een zinkproductie van 1 à 1,1 miljoen ton. Dit bij een mijnbouwproductie van 115 tot 135 ton zinkconcentraat. De komende jaren wil Nyrstar de productie van de mijnen verhogen tot 200 kiloton en die van de smeltovens tot 1,2 miljoen ton. Op basis van deze cijfers zal Nyrstar opnieuw duidelijk winstgevend worden en zal de waardering een koers/winstverhouding van (merkelijk) onder de 10 betekenen. Nyrstar is dus volledig een turn-around verhaal.



Zink Produktie NyrstarEen investering in Nyrstar is uiteraard vooral een akte van geloof in de toekomst en niet zozeer een geloof in de huidige waardering. De vooruitzichten op de zinkmarkt zijn, net zoals bij een aantal andere metalen, volop aan het verbeteren. Dit dankzij het samenlopende economische herstel in alle regio’s en ook het feit dat er sinds de crisis minder in nieuwe capaciteit is geïnvesteerd zodat er een tekort dreigt. Specifiek voor Nyrstar moet de heropstart van Port Pirie in Australië het omslagpunt worden. Dit jaar zou Port Pirie 40 miljoen € moeten genereren. Een bedrag dat zou moeten oplopen tot 100 miljoen in 2019 en 130 miljoen in 2020. Dankzij deze additionele cash-flow zou Nyrstar in staat moeten zijn om de schulden (bijna het dubbele van de huidige beurswaarde) fors terug te dringen waardoor het risico van het bedrijf vermindert. Hierdoor zullen dan weer dure schulden goedkoper kunnen herfinancierd worden, waardoor de situatie verder kan verbeteren. In deze opwaartse spiraal kan het aandeel een substantieel herstel kennen. Daarom koop ik 150 aandelen Nyrstar. Gezien het feit dat de beurskapitalisatie kleiner is dan 1 miljard €, zal ik dit aankooporder pas binnen twee uur doorgeven. Aangezien mijn portefeuille reeds volledig belegd is, zal ik ter financiering 40 aandelen Ontex verkopen. Ontex is tot nog toe het zwakste aandeel in mijn portefeuille. Ik blijf op termijn in Ontex geloven, maar Nyrstar zou dankzij de stijgende metaalprijzen een sterker en sneller herstel kunnen kennen.