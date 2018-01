RBS-memo: 'Soms moet je klanten zichzelf laten ophangen'

Een interne memo heeft de Royal Bank of Scotland (RBS) in verlegenheid gebracht in het langlopende schandaal over de manier waarop de bank in zwaar weer verkerende bedrijven heeft behandeld. In het document uit 2009, dat gebruikt is om personeel op te leiden, staat dat bankiers 'kl anten soms zichzelf moeten laten ophangen'.



Het document is openbaar gemaakt in een onderzoek van het Britse parlement naar de praktijken binnen de Global Restructuring Group (GLG) van RBS, vergelijkbaar met de afdeling bijzonder beheer. Deze afdeling wordt er van beschuldigd mkb-klanten bewust het faillissement ingejaagd te hebben, zodat de bank beslag kon leggen op hun bezittingen of ze hoge kosten in rekening kon brengen.

Bron:FD