Beursblik: Ethereum techniek voor RELX Legal om goed te volgenTechnologie dreigt juristen te vervangen.(ABM FN-Dow Jones) Blockchain-toepassingen zoals het platform Ethereum kunnen de markt voor juridische dienstverlening substantieel verstoren, maar de nieuwe technologie biedt ook kansen voor een toeleverancier aan deze markt zoals RELX. Dat bleek uit een vorige week gepubliceerd rapport van analisten van Goldman Sachs.Met het open-source platform Ethereum kunnen twee personen een contract afsluiten dat automatisch in werking treedt zodra aan vooraf gestelde voorwaarden is voldaan, met een ingebouwde beveiligingsstructuur die storingen, censuur, fraude of inmenging van derden zou uitsluiten.Als het gebruik van dit soort 'smart contracts' zou aanslaan, zijn er straks misschien minder juristen nodig voor het opstellen van documenten bij contracten en om rechtszaken over contractbreuk af te handelen. Dat zou op termijn kunnen leiden tot inkomstenverlies voor RELX Legal, dat informatie en 'tools' levert aan juristen en dat goed is voor bijna een kwart van de omzet van RELX. Reden voor de analisten om dit risico eens goed te onderzoeken.Wat kan Ethereum?Ethereum, een digitaal platform voor blockchaintoepassingen dat sinds juli 2015 actief is, maakt het mogelijk om registers aan te leggen van contracten, zoals testamenten die in de toekomst geld kunnen uitkeren op basis van instructies in het verleden, zonder tussenkomst van een jurist en zonder enig tegenpartijrisico. Futurescontracten zijn een andere mogelijke toepassing.Ook kunnen via het platform verschillende partijen samen een document opstellen, waarvan elke aanpassing moeten goedgekeurd door alle betrokkenen.De veiligheid wordt gegarandeerd doordat het platform verspreid draait op talloze computers, zodat het alleen kan worden platgelegd door het internet uit te schakelen. Aan het platform is ook een cryptomunt verbonden, Ether genaamd, die als het kleine broertje van Bitcoin vorig jaar in duizelingwekkend tempo in waarde is gestegen. Het Ethereum-platform wordt ook gebruikt voor de lancering van nieuwe cryptomunten of 'tokens'.Meer werk voor LegalZelfs als een deel van het werk dat juristen doen overbodig zou worden door de opkomst van 'smart contracts', kunnen Ethereum en andere blockchaintoepassingen juist meer werk creëren voor RELX Legal, menen de analisten van Goldman Sachs.Juristen krijgen er namelijk op korte termijn meer werk door, omdat ze traditionele contracten moeten gaan vertalen naar 'smart contracts' en regelgevingskwesties moeten oplossen. Bij het opstellen van 'slimme contracten' kunnen ze RELX-producten gebruiken die wetgeving en jurisprudentie bevatten. Die producten van RELX kunnen meer waard worden door ze op te nemen in blockchain-systemen, denken de analisten.VersplinteringIn bredere zin verwacht Goldman Sachs dat de juridische markt steeds meer versplinterd raakt door nieuwkomers op de markt met nieuwe technologieën en dat RELX daarvan kan profiteren.Deze "fundamentele verandering" in de juridische markt biedt klanten meer keuze, waardoor deze druk zullen gaan zetten op juristen om diensten te ontbundelen en transparanter te zijn over de prijzen. In een dergelijk klimaat zouden advocatenkantoren en andere zelfstandige juristen meer behoefte hebben aan de workflow-tools die bedrijven als RELX en Wolters Kluwer maken om efficiënter te kunnen werken, volgens het Goldman Sachs-rapport.In het algemeen zien de analisten veel ruimte voor groei in nieuwe juridische technologie en analyse. De zakenbank denkt dat RELX Legal zijn marge zelfs zou kunnen verdubbelen als het bedrijf zich meer zou richten op het zelfde soort producten als de RELX-divisie Risk and Business Analytics aanbiedt.OnderschatRELX heeft de afgelopen jaren veel tijdschriften verkocht en richt zich steeds meer op digitale media. Volgens Goldman Sachs onderschat de markt hoe goed RELX disruptie vermijdt door zich steeds te vernieuwen en te richten op nieuwe groeimogelijkheden.Het aandeel is in dertig jaar tien keer zo veel waard geworden, terwijl dat voor mediabedrijven in de Europese Stoxx600 index slechts een verviervoudiging was. Vooral sinds 2012 doet RELX het beter dan de markt, constateerde de Amerikaanse zakenbank.De bank heeft het aandeel RELX op de kooplijst staan, met een koersdoel van 23,00 euro.Het aandeel noteerde maandag 0,9 procent lager op 18,26 euro.Door: ABM Financial News.Redactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones Newswires