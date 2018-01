Gaussin « Terug naar discussie overzicht

nog wat info van 19 december, kan je op Facebook van gaussin vinden :

In het kader van 19 december in moskou, de 19 e zitting van de russisch-franse raad over economische, financiële, industriële en commerciële vraagstukken, heeft het handels-en investeringen 2 documenten ondertekend die zijn bedoeld om franco te versterken. - russische handel en economische betrekkingen:



1. memorandum van overeenstemming met " en franse innovatieve cluster #picom. De essentie van het document is de ontwikkeling van samenwerking op het gebied van innovatieve technologieën op het gebied van handel en logistiek, de bevordering van jonge technologie uit frankrijk en rusland bij het opzetten van technologische partnerschappen, het opzetten van zakelijke contacten, het betreden van de markten van de twee landen. In aanwezigheid van minister van economie en financiën frankrijk bruno le burgemeester (Bruno Le Maire) en minister van economische ontwikkeling van rf maxim oreshkin zijn handtekening onder het memorandum zet het hoofd van het handels-en investeringen Business France Russie fédrigo bonnard , voorzitter van de raad van bestuur ???? "Skolkovo" drozdov en ceo picom patrick brunier.



2. memorandum van overeenstemming tussen ?????????? MSP, business france en Bpifrance. Doel van het memorandum is de ontwikkeling van krediet voor het mkb te bevorderen en de duurzame groei van het midden-en kleinbedrijf in rusland en in het kader van het memorandum te waarborgen. de partijen hebben belangrijke gebieden van samenwerking vastgesteld, waaronder de bevordering van de bevordering van de ontwikkeling van het mkb en de bevordering van de duurzame groei van Samenwerking tussen russische en franse ondernemingen, de ontwikkeling van gemeenschappelijke financiële instrumenten ter ondersteuning van russisch-franse projecten van het mkb en de ontwikkeling van online diensten voor het bedrijfsleven: portaal van de zaken van het mkb (rusland) en #euroquity (frankrijk).



Fédrigo bonnard: " vandaag is een grote dag voor bilaterale economische betrekkingen tussen frankrijk en rusland, waardoor business france de banden met onze belangrijkste partners " skolkovo " en het mkb-bedrijf kon versterken ".



Tijdens een persconferentie met franse journalisten die in de residentie van de ambassadeur van frankrijk zijn georganiseerd, sprak de heer minister zijn voldoening uit over de uitkomst van de zitting van,, die was voorbereid voor de geplande aankomst van de president makrona eind mei. 2018 in st. Petersburg naar het economisch forum. De minister heeft ook nota genomen van het herstel van de bilaterale economische betrekkingen en samenwerking op veel gebieden, ook op het gebied van hernieuwbare energie en ecologie.



Het officiële deel van het programma van de minister eindigde met 10 franstalige franse delegaties, waarin een ronde tafel was opgesteld voor de vergaderingen, speciaal voorbereid door het kantoor van handel en investeringen van de franse ambassade in de russische federatie. Vertegenwoordigers van bedrijven hebben niet verzuimd hun bezorgdheid te vragen over de ontwikkeling van franco-russische betrekkingen op het gebied van het midden-en kleinbedrijf.



Dimitri zapolsky, financieel directeur van het bedrijf LINAGORA: " de afgelopen jaren hebben we een groot partnerschap in rusland. Het feit dat ons bedrijf is opgenomen in de officiële delegatie van de minister van economie en financiën zal natuurlijk een krachtige katalysator zijn om met hen samen te werken ".



Christophe gossan, ceo van het bedrijf Gaussin Manugistique: " de ondertekening van een contract met de marine vis port " in aanwezigheid van minister bruno le burgemeester is mijn tweede samenwerkingsproject met dit bedrijf geworden ".



De minister beloofde alle steun te verlenen aan kleine en middelgrote franse ondernemingen in hun inspanningen om de franse technologie naar het buitenland te exporteren, met inbegrip van rusland.