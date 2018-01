Beursspel « Terug naar discussie overzicht

Flow is daarnaast ook actief in crypto's, zeker in de bitcoin futures. Ook in valuta's. De kleine partijen zullen omvallen en flow hoort daar zeker niet bij (schuldenvrij, ijzersterk trackrecord, goede CEO en CFO)



Ik ben zelf van mening dat de koersreactie op de kapitaaleisen overdreven was. In de stukken wordt nergens iets genoemd over ETF's. Ik denk dat als ze naar buiten treden hierover dat zal blijken dat het meevalt.



Go with the flow. Ik hou ze voorlopig vast.