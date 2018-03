quote: Daexter schreef op 10 jan 2018 om 14:42:

De marketcap was in 2007 miljarden lager dan nu het geval is. Dus het is zeker niet zo dat ING ver achter blijft

De koers is lager dan in 2007 dus blijft ING wel degelijk achter.Als je je huiswerk had gedaan, dan had je geweten dat ING in 2009 een emissie heeft gedaan waarbij het aantal aandelen bijna verdubbeld werd, vandaar die hogere marketcap.Zonder die emissie was de marketcap in theorie 54% geweest van wat die nu is. In theorie, want zonder de emissie was de marketcap waarschijnlijk 0,0 geweest....