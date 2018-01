Ok Haas. Ik ben idd jong denk ik (33) en hoe jij het nu schets zo probeer ik het ook te doen.

Deze vraag van mij over groen beleggen is gewoon even als begin voor mij om rustig wat meningen te horen, zodat ik als het moment misschien daar is, daar geld in te investeren om het opzij te zetten voor een tijdje met dat extra voordeeltje er bij.



Maar ik lees niet alles over beleggen. Pas als ik iets op het oog heb, dan verzamel ik info uit nieuwsberichten, voorspellingen, forums en inderdaad vorm ik dan uiteindelijk een eigen mening en dan maak ik een keus.



Dankjewel dat jij bevestigd hoe het moet!!



Maar wat ik eigenlijk begreep over groen beleggen is, dat er niet heel veel mogelijkheden zijn en dat het nogal krom is soms.



Wat ik dus bijvoorbeeld denk gelezen te hebben is dat Solarworld, (waar ik een aantal aandelen van heb gekocht op goed geluk na de herstart en misschien een overname of dat Trump water bij de wijn doet, zodat ik wat winst boek) ook een groene belegging hoort te zijn in mijn ogen, maar dat officieel dus niet is. Ik zou dus te weten willen komen of dat in de toekomst ook veranderd, doordat groen beleggen misschien uitgebreid gaat worden of andere manieren om toch het voordeel van groen beleggen. Dat ik misschien dan voor € 35000 solarworld kan kopen en dat lekker laat staan zonder dat ik daar belasting over hoef te betalen??



Sommige dingen zijn toch ook niet direct allemaal te vinden dacht ik en ik was ook nog niet helemaal in the mood om van alles in mijn hersenpan te gaan stoppen door allerlei sites door te gaan spitten.



Maar wel bedankt sowieso ;) :)