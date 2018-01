ThromboGenics « Terug naar discussie overzicht

quote:

bioscience schreef op 2 jan 2018 om 11:31:

Deze staat nu wel heel erg laag in beurswaarde :cash : 110 -120 miljoenbeurswaarde nu : 123 miljoen ( laag aantal uitstaande aandelen van 36 miljoen )Dus alle partnerships en pipeline worden nu op ca 0 geschat .Kwestie van tijd dat het weer omhoog schiet . Dit lijkt me een mooie stockpicker op dit moment .Zo denken er anderen ook over zo te zienTot eind december geven we elke dag een favoriet aandeel voor 2018 prijs, waarvan we volgend jaar een meer dan gemiddeld rendement verwachten.Vandaag: ThromboGenics. Professor Désiré Collen richtte ThromboGenics in 1998 op als spin-off van de KU Leuven. De onderneming noteert sinds 2006 op Euronext Brussel. In 2013 slaagde ThromboGenics erin als eerste Belgische biotechbedrijf een geneesmiddel op de markt te brengen. Dat gebeurde met het oogmiddel Jetrea (ocriplasmine) voor de indicatie vitreomaculaire adhesie (VMA). Maar de commercialisering kon nooit aan de verwachtingen voldoen.Sinds 2015 richt ThromboGenics zich opnieuw op de ontwikkeling van nieuwe kandidaat-geneesmiddelen voor oogziekten die verband houden met diabetes. Onder de vleugels van Thrombogenics (belang van 85%) huist Oncurious, een samenwerking met het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB), dat een middel ontwikkelt tegen een agressieve vorm van kanker bij kinderen.Terugblik op 2017 Vooral in de tweede helft van 2017 beleefde het aandeel van ThromboGenics een turbulente tijd. Eerst steeg de koers ruim 70 procent na twee nieuwsfeiten. Het eerste is dat ThromboGenics een mijlpaalbetaling van 53,7 miljoen euro ontving, toen partner Novartis (Alcon) de wereldwijde verkooprechten buiten de Verenigde Staten op Jetrea teruggaf.Novartis stapt begin 2018 in het kapitaal van de Leuvenaars door in te tekenen op de uitgifte van 2,18 miljoen nieuwe aandelen tegen 4,59 euro per aandeel. Daarmee neemt Novartis een belang van 5,7 procent.Het tweede nieuwsfeit was het bericht dat de Amerikaanse farmagigant Merck een belang van 9,9 procent nam in het Amerikaanse biotechbedrijf Kalvista en een samenwerkingsverband afsloot voor zijn middel KVD001. Dat is net zoals THR-149 van ThromboGenics een plasmakallikreïneremmer die wordt ontwikkeld voor patiënten met diabetisch macula-oedeem of DME. De deal bevestigt dat Merck brood ziet in het soort behandeling waar ook ThromoboGenics aan werkt. Het slechte nieuws in december dat de fase IIa-studie met THR-409 (ocriplasmine) bij patiënten met niet-proliferatieve diabetische retinopathie (NPDR) werd stopgezet, omdat de rekrutering te traag verloopt, deed zowat alle koerswinst sinds de zomer teniet.De verwachtingen voor 2018 Na de stopzetting van de ontwikkeling van THR-409 kijken we met extra aandacht uit naar de resultaten van de fase II-studie met het anti-PLGF-middel THR-317 bij vijftig DME-patiënten met NPDR of de gezichtsbedreigende proliferatieve vorm (PDR).Die resultaten worden in maart bekendgemaakt. Gezien de hogere medische urgentie, verliep de rekrutering voor die studie heel snel.Een eventuele vervolgstudie wordt allicht een combinatietherapie met een anti-VEGF-middel.Daarnaast is het uitkijken naar de opstart van de eerste klinische studie met THR-149.Tegen de zomer begint een studie met THR-687. Tot slot wordt de pijplijn mogelijk aangevuld met een of meer andere moleculen, al dan niet via een inlicentiëring.Waarom een favoriet? De ontgoocheling over de stopzetting van de studie met THR-409 duwde de ondernemingswaarde van ThromboGenics nagenoeg op nul.De kaspositie van 123 miljoen euro (113,3 miljoen eind september, plus 10 miljoen van de kapitaalinbreng door Novartis) dekt de volledige beurswaarde. Ondanks het positieve ontwikkelingsverleden is het verwachtingspatroon over de pijplijn extreem laag. De mogelijkheid van gunstige klinische resultaten met nieuwe partnerschappen zit niet in de koers verrekend.