26/01/2018 7:04am De cirkel van Financiën Gaussin (EU: ALGAU) Intraday Stock Chart Vandaag: zaterdag 27 januari 2018 (CercleFinance)-Gaussin kondigt de voltooiing aan van een kapitaalverhoging van 2.500.000 euro per gebruik van de delegaties van de buitengewone algemene vergadering (leeftijd) van 15 juni 2017, die bestemd is voor de financiering van De ontwikkeling van het bedrijf. In detail is besloten de kapitaalverhogingen gereserveerd voor het voordeel van de beleggers voor 921.000 euro per nummer 6.578.571 nieuwe aandelen en aan personen genoemd voor 1.579.000 euro per nummer 11.279.428 aandelen tegen de eenheidsprijs van 0,14 Euro. Alle abonnementen werden ontvangen door anticipatie vóór het verstrijken van de abonnementsperiode en de uiteindelijke realisatie van deze fondsenwerving werd bepaald door de Raad van Bestuur vergadering op 18 januari en 25 januari. Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Alle rechten voorbehouden.

Rood microtech Dubbelcijferige omzetgroei RoodMicrotec Donderdag 11 januari 2018 08:19 Concern voorziet aanhoudende omzetgroei en resultaatsverbetering. (ABM FN-Dow Jones) RoodMicrotec heeft de omzet in het afgelopen jaar flink zien toenemen en verwacht voort de komende jaren een verdere stijging van omzet en resultaat. Dit maakte de toeleverancier van halfgeleiders en geavanceerde microchips donderdag voorbeurs bekend. De Zwolse onderneming boekte in 2017 een 16 procent hogere omzet op jaarbasis van 12,1 miljoen euro, en bevestigde daarmee de voorspelde positieve trend. Rood verhoogde ook de omzet in de tweede helft van 2017 met 8 procent vergeleken met de eerste helft 2017. "Wij hebben de verschillende uitdagingen van 2017 uitstekend verwerkt. Wij hebben onze orderportefeuille voor 2018 met 55 procent weten te verhogen vergeleken met 2017. De hoge groei in al onze vijf business units bevestigt onze strategie en onze dienstenportefeuille. Als gevolg van onze uitstekende reputatie en het binnenhalen van nieuwe klanten en nieuwe projecten vangen wij 2018 aan met een historisch hoge orderportefeuille", zei CEO Martin Sallenhag van RoodMicrotec in een toelichting op de omzetcijfers. RoodMicrotec verwacht dat de omzet in de komende paar jaar zal blijven groeien, en voorziet een omzet in 2020 van ongeveer 18 miljoen euro. "De resultaten zullen blijven verbeteren en de onderneming verwacht elk jaar positieve nettowinst te boeken." Het aandeel RoodMicrotec sloot woensdag op 0,34 euro. Door: ABM Financial News. SNEL INSTAPPEN !!!

