Amerikaanse aandelen « Terug naar discussie overzicht

GE: The Bottom Is In; Why This Stock Is Going A Lot Higher In 2018





GE sloot het jaar af met 44%, een van de slechtste jaren ooit.



Het al te pessimistische sentiment laat marktdeelnemers het bedrijf sterk onderwaarderen.



Het slechte nieuws wordt in de voorraad verwerkt en de toekomstige nieuwsstroom zal waarschijnlijk naar een positievere toon opschuiven, wat suggereert dat hogere prijzen waarschijnlijk zijn voor de aandelen.



Een uitsplitsing van de bedrijfseenheden van GE impliceert dat de ondernemingswaarde van het bedrijf momenteel met ten minste 30% ondergewaardeerd is.



GE zal waarschijnlijk het omslagverhaal van 2018 worden en de aandelen zouden vanaf nu een stuk hoger verhandeld moeten worden.

(bron seeking alpha)