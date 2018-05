ageas « Terug naar discussie overzicht

PERSBERICHT: Ageas stelt PwC aan als auditorAgeas kondigt aan dat de Raad van Bestuur van ageas SA/NV op deJaarlijkse Algemene Vergadering die zal worden gehouden op 16 mei 2018,aan zijn aandeelhouders zal voorstellen om PwCBedrijfsrevisoren/Réviseurs d'entreprises aan te stellen als nieuweauditor, voor de verplichte termijn van drie jaar, met ingang vanaf hetboekjaar 2018.Deze benoeming is het resultaat van een openbare aanbesteding en eengrondige selectieprocedure, waarop het Audit Committee heeft toegezien.Dit proces beantwoordt aan de EU-regelgeving en de principes van goeddeugdelijk bestuur. Het benoemingsvoorstel ligt in het verlengde van debeslissingen van de Raden van Bestuur van de operationele entiteiten vanAgeas in het VK, België en Portugal, waar PwC eveneens werd benoemdals auditor.Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met 190jaar vakkennis en ervaring. Het biedt zowel particulieren als zakelijkeklanten Levens- en Niet-levensverzekeringsproducten die zijn ontworpenom aan hun specifieke behoeftes te voldoen. Vandaag én in detoekomst. Ageas is een van de grootste verzekeraars in Europa en isvoornamelijk actief in Europa en Azië, de twee werelddelen diesamen het grootste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt uitmaken.Via een combinatie van 100% dochterondernemingen enlangetermijnpartnerschappen met sterke financiële instellingen enbelangrijke distributeurs, is Ageas succesvol actief inverzekeringsactiviteiten in België, het VK, Luxemburg, Frankrijk,Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos,Cambodja, Singapore en de Filippijnen. In de meeste landen waar hetactief is, behoort Ageas tot de marktleiders. Ageas telt meer dan 40.000werknemers en de kapitaalinstromen bedroegen in 2016 ongeveer EUR 32miljard (alle cijfers aan 100%).Pdf versie persbericht: hugin.info/134212/R/2163401/832220.pdf This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalfof Nasdaq Corporate Solutions clients.The issuer of this announcement warrants that they are solelyresponsible for the content, accuracy and originality of the informationcontained therein.Source: Ageas via Globenewswire(END) Dow Jones Newswires