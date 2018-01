Kas Bank « Terug naar discussie overzicht

Ik heb al jaren een positie in Kas Bank, en heb de indruk dat Kas Bank momenteel in goede staat is na de magere jaren (reorganisaties) en er nu echt wat rek omhoog zit. Wanneer de performance van afgelopen jaar wordt doorgetrokken dan verwacht ik dat het aandeel dit jaar de 12,50 aantikt.



Het netto resultaat over 2017 t/m Q3 is 12,9 miljoen, normaal gesproken levert het hele jaar een netto resultaat van ongeveer 17,0 miljoen op (uitgaande van 4,1 miljoen in Q4, wat iets beneden gemiddeld is). Dit komt neer op 1,15 euro per aandeel. Dividend payout ratio is 60-80% van het netto resultaat.



Bij een resultaat van 1,15 euro per aandeel verwacht ik minimaal 0,75 euro aan dividend per aandeel (= 65,2% payout), wat betekent dat voor het eerst in jaren het dividend stijgt, een zeer positief signaal. Er is al 0,33 aan interim dividend uitgekeerd, dit komt dus neer op een slot dividend van 0,42 euro per aandeel.



Op een koers van 10,38 euro betekent dit een dividendrendement van ruim 7,2% een een koers / winst van ruim 9,0. Als Kas Bank deze verwachting nakomt (of overtreft?), dan zou ik een koers van 12,50 meer passend vinden en zie ik aardig potentieel omhoog.



Ik verwacht dat de investment portfolio van Kas Bank meer waard is geworden in 2017, aangezien de credit spreads op obligaties (eind 2016: 536 miljoen) en hypotheken (eind 2016: 337 miljoen) scherp zijn gedaald.



Nog even geduld, want de jaarcijfers worden pas 9 maart 2018 gepubliceerd. Als de koers hiervoor beneden de 10 noteert, dan breid ik mijn positie uit. Maar ik vermoed dat de koers tot die tijd rustig richting de 11 beweegt (ook prima).