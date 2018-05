AFC Ajax « Terug naar discussie overzicht

Ja de IR van Ajax laat te wensen over, en dat is heel zacht uitgedrukt, die bestaat eigenlijk gewoon niet.

Het is altijd weer een verrassing wanneer ze de cijfers bekend maken.



Ajax heeft ook helemaal niets op de beurs te zoeken meer.

In 1999 hadden ze geld nodig en ipv handje ophouden bij de belastingbetaler die in de vorm van de gemeentes door het hele land altijd maar geld kregen hebben zij een deel van zichzelf naar de beurs gebracht.

Hiermee hebben ze flinke investeringen gedaan in satelliet clubs, het eigen opleidingscomplex en de rest van de organisatie.

Dit heeft er mede voor gezorgd dat de club er nu financieel zo goed voor staat.



Nu de financiële situatie steeds sterker werd de afgelopen jaren is ook onderzocht wat Ajax allemaal zou kunnen doen en uit dat onderzoek kwamen 3 duidelijke punten.



- Groter belang in stadion.

- Uitbreiden opleidingscomplex Sportpark de Toekomst

- Van de beurs gaan



Bovenstaande punten in willekeurige volgorde.



Een groter belang in het stadion is reeds genomen met daarbij een flinke verbeterde huur deal maar hiermee komen ook grotere kosten voor het komende onderhoud aan het stadion.



Uit de cijfers die vandaag bekend zijn gemaakt valt ook te lezen dat er bijna 40 miljoen is gereserveerd voor investeringen in bouwplannen voor sportcomplex De toekomst dus dat gaat ook gebeuren en dat is ook goed.

Je moet zaaien om te kunnen oogsten.



Dus blijft er nog 1 punt over waar ze met overtollig geld heen kunnen en dat is de aandelen die ooit voor omgerekend 11.345 euro (25 gulden) naar de beurs zijn gebracht terug kopen van de paar groot aandeelhouders en het restant bij de particulieren op een fair niveau.



Om punt 3 te realiseren is misschien nog 1 aardige zomerse transferperiode nodig en dan kunnen ze dat doen en hebben ze nog zeer ruim geld over zodat ze een goede onderhandelingspositie houden zodat koopclubs weten dat Ajax niet hoeft te verkopen, aan de andere kant weten clubs waar Ajax aanklopt ook dat Ajax geld heeft maar per saldo is een grote kas gunstig op de markt zolang de clubleiding er maar verstandig mee omgaat en dat is erg lastig met al die grote clubs die met bedragen gooien, supporters die altijd alleen maar meer vragen en het liefst gisteren, is ook niet zo raar als de resultaten achterblijven maar als je kijkt wat Ajax allemaal gedaan heeft de afgelopen bijna 20 jaar dan is het knap hoe ze er nu voor staan en als je het fundament maar gezond houd dan groeien er vanzelf mooie dingen.