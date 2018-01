Eurocommercial Properties « Terug naar discussie overzicht

Het blijft aardig stil rondom Woluwe, dit is geen normale due diligence periode. Voordat overeenstemming over de verkoopprijs is bereikt zal Eurocommercial al met verstand naar deze aankoop gekeken hebben.



Ik verwacht dat de aankoop samenhangt met de onzekerheid of uitbreiding van Woluwe haalbaar is, aangezien hiervoor nog geen vergunning is verleend (wordt betwist bij Raad van State) en enkel de mogelijke uitbreiding van Woluwe deze aankoop aantrekkelijk maakt. De yield (<4%) is zonder deze uitbreiding te laag, zeker gezien de stijgende rentes en noodzakelijke renovatie (kosten) om het verouderde winkelcentrum op te frissen.



Als de Woluwe aankoop niet doorgaat, dan ben ik benieuwd wat hiervoor in de plaats komt. De kleinere Italiaanse winkelcentra (gemiddelde yield >6%) zijn niet voor niets verkocht.