Aperam « Terug naar discussie overzicht

Trump is gewoon slim.

Om export te bevorderen zorg je gewoon dat de dollar lekker goedkoop blijft.



Economie in Amerika loopt als een tierelier en de ambtenaren in Brussel met onze dure euro zorgen er wel voor dat de boel ontploft en winst bij bedrijven achterblijven.



Je mag zeggen wat je wil over Trump, maar hij jaagt de economie wel aan op deze manier.

Brussel kijkt ernaar en begrijpt er geen snars van.

Niet zo verwonderlijk, met 28 ministers die allemaal een positie in Brussel willen hebben en even vergeten dat je de economie moet aanjagen.

en niet door miljarden weg te branden en in een economie te stoppen waarvan je weet dat het geld niet terugkomt.



Het is leuk om te vertellen dat consumenten vertrouwen weer hoog staat en productie gegroeid is, maar met een dure Euro verkoop je geen Europese producten.



Dat heeft Trump wel begrepen.



Aandeel blijft op 44-45....

