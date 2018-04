Value8 « Terug naar discussie overzicht

NN verkoopt aandelenbelang Value8 aan Peter Paul de Vries



Oprichter goed voor meer dan 30 procent aandelen.



(ABM FN-Dow Jones) NN Group heeft zijn belang in Value8 van circa 10 procent grotendeels verkocht aan 3L Capital Holding, de persoonlijke vennootschap van Peter Paul de Vries. Dit liet Value8 vrijdagochtend weten.



"De afsluiting van een hoofdstuk", noemde De Vries in gesprek met ABM Financial News de aankoop van het belang. "We gaan 2018 in met een eenvoudigere structuur, een nieuwe accountant, meer transparante grondslagen en daarbovenop een CEO/grootaandeelhouder die zijn belang tot het maximale verhoogt", aldus De Vries.



NN, dat door de overname van Delta Lloyd het belang in Value8 in handen kreeg, had volgens het register van de AFM nog een belang van 9,78 procent in het investeringsvehikel waar De Vries CEO van is. Door de overname stijgt het belang van 3L Capital naar 30,14 procent. De laatste melding van De Vries in het register van de AFM liet een belang zien van 24,36 procent. 3L Capital heeft daarna een optie verkregen op nog eens 1,65 procent van de aandelen Value8.



NN verkocht volgens De Vries het volledige belang in Value8. Wat hiervan niet bij De Vries is terechtgekomen, "is doorgeplaatst". De Vries wilde niet aangeven naar wie.



Ondanks dat De Vries nu meer dan 30 procent van de aandelen Value8 in bezit heeft, heeft hij niet de intentie om een bod uit te brengen op de rest van de stukken. Hij zal de aandeelhoudersvergadering dan ook vragen om hiervoor vrijstelling te krijgen.



Volgens De Vries benaderde hij NN zelf in november en december vorig jaar, "toen de koers een stuk lager stond dan vandaag" De CEO wist naar eigen zeggen het grootste deel van het 'Delta Lloyd-belang' te bemachtigen tegen "een flinke discount op de toen geldende koers: 4 euro cum dividend".



Overigens had De Vries destijds ook al eens Delta Lloyd benaderd voor een dergelijke deal, maar dat werd toen zelf overgenomen door NN.



De reden waarom De Vries de stukken van NN kocht, is dat hij "het volste vertrouwen in een rooskleurige toekomst van Value8" heeft. NN wilde volgens De Vries wel van het belang af, omdat Value8 "gewoonweg te klein" is voor een dergelijke partij.



Naast De Vries bezit J.P. 'Koos' Visser volgens de AFM een belang van 25,02 procent in Value8.



Het aandeel Value8 sloot donderdag 0,4 procent hoger op 5,30 euro.



