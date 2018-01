Kiadis Pharma « Terug naar discussie overzicht

'Beleg dit jaar in gaming'

Ook op de beurs worden goede voornemens gemaakt. Nico Inberg van IEX.nl en Styan Westerterp van JNVB Vermogensbeheer vertellen aan economieredacteur Jelle Maasbach wat hun goede beleggingsvoornemens zijn.















LuisterGoede voornemens op de beurs

Westerterp heeft eigenlijk elk jaar hetzelfde voornemen: 'Dat betekent met name beleggen in dingen die we goed begrijpen, beleggen met een lange termijn-visie, dus alles wat op korte termijn gebeurt is wat ons betreft speculatief. En heel erg belangrijk: spreiden van je risico's over verschillende sectoren, maar ook beleggingscategorieën'.



Biotech



Van welke aandelen denken Inberg en Westerterp dat ze het goed gaan doen in 2018? Over één sector zijn ze het eens: de biotech. Een bedrijf als Galapagos kan het zomaar goed gaan doen vanwege overnamegeruchten, maar er zijn er meer die we in de gaten moeten houden, zegt Westerterp: 'We hebben bijvoorbeeld ook nog een Kiadis dat in Amsterdam is genoteerd of een Ablynx dat in België is genoteerd. Zo zijn er meerdere namen die interessant zijn, waarbij 2018 echt een belangrijk jaar wordt om te zien of de medicijnen eventueel richting de markt kunnen komen'.



Winnaars versus losers



Voor de rest verschillen de twee. Westerterp pakt sommige winnaars van 2017 eruit; hij denkt dat sommige van hen het wéér goed gaan doen. Inberg richt zich juist op de losers, bedrijven die achterbleven: 'De retail heeft het het afgelopen jaar erg slecht gedaan. We kennen allemaal het gedonder met Ahold, natuurlijk. Iedereen is bang voor Amazon. Je ziet nu dat dat hele verhaal een beetje kantelt. Er komen nu verhalen in de krant over dat het best wel goed gaat'.



De winkelstraten winnen aan populariteit, maar dat is niet te zien aan het enthousiasme onder beleggers, zegt Inberg: 'Als je kijkt naar het winkelvastgoed dat op de beurs staat, dat ligt nog echt onder vuur. Unibail Rodamco heeft het afgelopen jaar niks gedaan. Mijn persoonlijke favorietje Eurocommerical Properties staat 22 procent onder z'n intrinsieke waarde op de beurs. Heel raar'.



Gaming



Tot slot een aandeel waar sowieso schot in zat in 2017 en, als we Stan Westerterp mogen geloven, ook dit jaar zal stunten. De analist ziet wel wat in gamingbedrijven, de ondernemingen achter Call of Duty of GTA. 'Er is al flink wat stijging geweest, zeker de afgelopen jaren. Maar als je ziet hoe deze sector de wind in de zeilen heeft, dan verwachten wij eigenlijk wel dat die trend nog door gaat zetten richting 2018 en de jaren daarna.