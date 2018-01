Galapagos « Terug naar discussie overzicht

Kans op een overnamebod door Gilead.



Niemand weet wanneer (en of) Gilead een overnamebod doet. Hooguit kunnen we een een kanseninschatting maken wanneer er een bod komt. Dat probeer ik hier te doen.



Dat Gilead financieel er beter aan doet om Galapagos over te nemen (zelfs voor veel meer geld dan de huidige beurswaarde) staat eigenlijk wel vast. En het is door Galapagos bevestigd dat Gilead Galapagos al over had willen nemen, met het toen bekende lage risicoprofiel van filgotinib. Nu, meer dan 2 jaar later, is dat risico nog lager. En over een jaar, of twee jaar, na diverse fase III uitslagen, en uiteindelijk na goedkeuring, is dat risico nog veel lager. Uiteraard is de koers dan ook veel hoger. Voor mij is de kans op een overname door Gilead dan ook heel hoog, 90%.



Die 90% kans is dan wel inclusief scenario's die een variant zijn op een all-out 100% overname, dus bijvoorbeeld een overname van alleen alle rechten op filgotinib, of een overname van Galapagos met een afsplitsing van de research afdeling inclusief alle preklinische R&D moleculen en misschien de gepartnerde moleculen MOR106, 1972, CF (maar niet 1690, wat Gilead ook graag wil hebben).



Hoe die 90% kans te verdelen over de tijd?

Eerst nam ik aan dat de standstill waarschijnlijk liep tot eind 2018. Dat zou de grootste kans op een overnamebod in 2019 of 2020 plaatsen.

Diverse gebeurtenissen, behalve natuurlijk het aflopen van de standstill zelf, hebben voor mij de kansen vergroot dat er al een bod in 2018 komt:



1. De interviews van Onno, waarin hij zich bezorgd toonde.

2. Het recente geschuif door Gilead tussen Ierse UCs met de Galapagos aandelen

3. Het Galapagos koersverloop in de laatste helft van 2017, wat op zich niet zo bijzonder uit de toon viel bij de laatste jaren, maar wel als je het fantastische nieuws van 1690 en in mindere mate van MOR106 in ogenschouw neemt.

4. En het feit dat Gilead eigenlijk Galapagos al had over willen nemen. Dus genoegen neemt met het huidige, lage risicoprofiel voor filgotinib, en niet de behoefte heeft op nog meer zekerheid voordat een bod wordt uitgebracht.



Door deze redenen schat ik de kans op een bod direct in januari op 5%, en de kans op een bod in februari 5% en maart ook 5%. Dat is best hoog vindt ik zelf.



De kans op een bod later in 2018 is er natuurlijk ook. Onno zegt in een van de recente interviews (en ik geloof hem) dat hij nog niet benaderd is door Gilead over een overname. En ik meen dat in de biotech het toch echt zeer gebruikelijk is om eerst het overnametarget te benaderen voor een vriendelijke overname, voor een vijandelijke overname te overwegen. En die gesprekken over een vriendelijke overname kunnen wel een tijdje duren. Daardoor is er ook een kans op een overname later in 2018. Later in 2018 zijn er wellicht ook de eerste tussenresulaten voor de phase III trials. Ik schat de kans op een bod in de rest van 2018 in op 20%.



In 2019 lopen de fase III programma's af, en de kans is ook zeker aanwezig, dat Gilead toch daarop wil wachten voor het overnamebod komt. Dit ook uit respect voor het management van Galapagos die eigenlijk geen overname wil. Met uitstel tot 2019 is er, meer zekerheid voor Gilead, een hogere beurskoers zodat aandeelhouders (en management) eerder genegen zijn om toe te geven aan een vriendelijke overname. Ik schat die kans in op 25%.



Als Gilead heel genereus is voor het management, en/of heel zeker willen zijn over filgotinib, wachten ze tot 2020, als de goedkeuring er is en de verkopen starten. Ik schat die kans 20%.



Er is dan nog een kleine kans dat ze pas overnemen na de commerciele launch in de jaren na 2020, ik schat die kans laag op 10%.



De kans dat ze helemaal niet overnemen, en zich maar tevreden stellen met de royalties/milestone regeling zoals die nu is, schat ik laag in op 10%.



Dus samenvattend mijn inschatting op de kans op een overnamebod de komende maanden/jaren:



januari 2018: 5%

februari 2018: 5%

maart 2018: 5%

rest 2018: 20%

2019: 25%

2020: 20%

na 2020: 10%

nooit: 10%



Of, genoteerd per jaar:

2018: 35%

2019: 25%

2020: 20%

later: 10%

nooit: 10%



Of, cumulatief, gesteld, hoe groot is de kans dat de overname een feit is aan het eind van het betreffende jaar?:



2018: 35%

2019: 60%

2020: 80%

later: 90%



Het is ook maar wat nattevingerwerk, en ongetwijfeld komt ieder tot een andere kanseninschatting.



Wat er met de koers gaat gebeuren? Ik verwacht, aan de hand van bovenstaande kanseninschatting, gemiddeld genomen wel omhoog in de komende jaren. En ik verwacht door overnamekoorts/speculaties een wilder koersverloop, waarbij dat van 2017 kinderspel zal blijken. Met spectaculaire en/of langdurige rallies, maar ook snelle dalingen. Allemaal versterkt door diverse spelletjes die professionele mannetjes spelen.



Met een long positie is de kans groot dat je in een paar jaar een goed rendement maakt. Turbo's en zo zou ik afraden in verband met vervelende spelletjes.



Een gezond en succesvol jaar wens ik allen toe.

Maxen.