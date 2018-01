MDxHealth « Terug naar discussie overzicht

Wat mij verbaast, is dat geen van de believers/aandeelhouders een nieuw draadje voor 2018 heeft aangemaakt.

Als we naar de belangstelling kijken voor dit forum in 2015 en 2016 dan zien we weer een enorme toename.Toch moet ik concluderen dat het merendeel van de posts door minder mensen wordt geplaatst. DWBH is voor wat betreft 2017 de grootste contribuant.

Terugkijkend op 2017 trek ik zelf de conclusie dat het geen succesvol jaar is geweest.

Ook voor 2018 zie ik nog geen signalen dat het beter zal worden. MDx is bezig om alle zeilen bij te zetten om de verkoop van hun 3 producten te verbeteren. Of dit lukt weet ik niet. Het blijft in ieder geval zeer stil met het aankondigen van PB's die er toe doen.Contracten met verzekeraars en instellingen vwb Confirm, Select en Assure. Op het onduidelijke contract met de veteranen in de VS is er niks bijzonders gepubliceerd. Dit moet echt veranderen wil MDx nog een overlevingskans hebben.

Misschien dat we 5 januari iets meer te weten komen en anders wordt het wachten op de jaarcijfers.

Ik wens alle zittenblijvers een heel goed (MDx) beleggingsjaar toe.