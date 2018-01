Neways Electronics « Terug naar discussie overzicht

Add Value Fund stukje:



Electronic Manufacturing Services (EMS) specialist Neways Electronics International is op 1 december jl. gestart met

de uitbreiding van de productiecapaciteit in de Tsjechische vestiging in Decín. De productie-oppervlakte zal worden

uitgebreid van 3.750 m² naar 8.250 m², een expansie van 120%. Naar verwachting zullen de

uitbreidingswerkzaamheden eind dit jaar worden afgerond. De vestiging zal dan werk bieden aan circa 270

medewerkers, voorheen 150. De vestiging in Decín produceert vooral voor de automotiveklanten van Neways en dan

met name de hoge toegevoegde waarde toepassingen. Volgens CEO Huub van der Vrande is de uitbreiding bedoeld

om zowel aan de groeiende vraag van bestaande klanten als aan die van toekomstige afnemers te kunnen voldoen.

De Tsjechische vestiging wordt aangestuurd vanuit de hoofdvestiging in Riesa (Oost-Duitsland) alwaar Neways met een

vestiging van bijna 20.000 m² werk biedt aan 750 specialisten. Het voormalige, in 2014 door Neways overgenomen BuS

(‘Bayern und Sachsen’) gaat sinds vorig jaar door het leven als Neways Electronics Riesa en behoort tot de Top-5

EMS-producenten van Duitsland. In 2016 steeg de omzet naar bijna € 140 miljoen (2015: € 125 miljoen) en voor 2017

zal naar verwachting eveneens een double digit omzetgroei zijn gerealiseerd.

Neways als geheel boekte in 2016 een omzet van € 393 miljoen. Wij handhaven onze taxaties van een winst per

aandeel van € 1,00 voor het afgelopen boekjaar (2016: € 0,80) en tenminste € 1,15 voor 2018.

Tegen de huidige beurskoers van € 13,60 wordt 11,8x de getaxeerde winst 2018 voor de aandelen Neways Electronics

International betaald en komt het dividendrendement alsdan op 3,4%.