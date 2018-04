Nedap « Terug naar discussie overzicht

Nedap overtreft eigen verwachtingenDividend omhoog.(ABM FN-Dow Jones)Nedap heeft de omzet in 2017 sterker zien groeien dan verwacht, net als het aangepaste bedrijfsresultaat. Dit meldde het technologiebedrijf donderdag nabeurs.Volgens het bedrijf werd in 2017 goede voortgang geboekt met het strategische meerjarenplan Changing Gears.De omzet steeg van 163,2 miljoen euro in 2016 naar 182,2 miljoen euro afgelopen jaar. Dat was een stijging van 12 procent, waar het bedrijf had gerekend op een omzetgroei van 10 procent.Voor de divisies Healthcare, Identification Systems, Livestock Management, Retail, Security Management en Staffing Solutions was sprake van groei terwijl de divisie Light Controls de opbrengsten zag afnemen. Dit was ook het geval bij Library Solutions, dat vanaf 1 januari 2018 is ondergebracht bij de tak Retail.Het bedrijfsresultaat exclusief eenmalige posten kwam in 2017 uit op 15,9 miljoen euro. Dat was in 2016 12,2 miljoen euro. De toename van 31 procent was boven aan de groei van 25 tot 30 procent die Nedap had voorzien.Het resultaat over heel 2017 kwam uit op 28 miljoen euro, van 10,8 miljoen euro een jaar eerder.Nedap keert over 2017 een dividend uit van 2,50 euro per aandeel. Dat was in 2016 1,40 dollar per aandeel.OutlookNedap gaf bij de jaarcijfers geen kwantitatieve outlook maar verwacht wel dat de opbrengsten, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, in 2018 verder zullen stijgen.Het aandeel Nedap sloot donderdag 1,0 procent lager op 49,00 euro.Door: ABM Financial News.Redactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones Newswires