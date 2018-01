copy bericht:ABM Financial News - 13:47(ABM FN-Dow Jones) De lithium ambities van AMG kregen afgelopen jaar meer kleur en was daarmee de grootste aanjager voor de flinke koerswinst van het aandeel in 2017.Het bedrijf dat onder leiding staat van CEO Heinz Schimmelbusch heeft grote plannen met lithium in de komende jaren. Het metaal wordt gebruikt voor de vervaardiging van batterijen in elektrische auto’s en de verwachting is dat de vraag flink omhoog zal gaan in de komende jaren als deze auto’s steeds meer gebruikt zullen gaan worden. De lithium prijzen zijn dan ook flink gestegen.Lithium wordt gewonnen in de Mibra mijn in Brazilië die AMG al bijna veertig jaar beheert en aanvankelijk werd gebruikt voor andere metalen, zoals tantalum. Deze mijn ligt ongeveer 225 kilometer ten noordwesten van Rio de Janeiro. In november 2016 is AMG begonnen met de bouw van de eerste lithium fabriek. In de tweede helft van volgend jaar moet deze productiefaciliteit operationeel zijn, die per jaar 90.000 ton spodumeen zal gaan produceren, het mineraal waaruit lithium wordt gewonnen. De investering die hiermee gemoeid is, bedraagt 50 miljoen dollar.AMG heeft ook enkele weken geleden plannen goedgekeurd voor een tweede lithium fabriek die de productie moet opschalen naar 180.000 ton per jaar. Dit gaat 110 miljoen dollar kosten. Deze fabriek moet volgens de planning in het tweede halfjaar van 2019 gaan draaien.Vervolgens richt AMG zich op de downstream activiteiten, dat wil zeggen de verwerking van het spodumeen tot lithiumcarbonaat. Momenteel is het bedrijf nog bezig met een gedetailleerd onderzoek naar deze fase. Het management verwacht in de eerste helft van 2018 een definitieve investeringsbeslissing hierover te nemen. Als dit allemaal succesvol verloopt, zullen er hiervoor twee chemische verwerkingsfabrieken worden gebouwd, in 2020 en 2021. Iedere fabriek gaat naar verwachting 125 miljoen dollar kosten, waarmee de totale investering boven de 400 miljoen dollar uitkomt.In een recent rapport liet analist Stijn Demeester van ING weten dat de lithium activiteiten in de komende vier jaren goed kunnen zijn voor een operationele winst (EBITDA) van 200 miljoen dollar. In deze berekening maakte de marktvorser gebruik van conservatieve inschattingen voor de lithium prijzen. In 2016 behaalde AMG een operationele winst van ruim 100 miljoen dollar.Demeester is van mening dat beleggers nog steeds het winstpotentieel van het lithium project onderschatten. Ondanks dat de aandelenkoers volgens hem sinds het aankondigen van de plannen in juni 2016 met circa 200 procent is gestegen. Hij heeft dan ook een koopadvies op het aandeel dat bovendien op de favorietenlijst van ING staat voor de Benelux.De onderneming ging in 2007 naar de beurs in Amsterdam voor 24 euro en zag de koers daarna snel stijgen tot een top van 65 euro, maar het aandeel handelde na de crisis van 2008 jarenlang op niveaus onder 10 euro. In 2017 steeg de koers van AMG 184 procent.Recent lijken een aantal grotere beleggers in het aandeel het besluit te hebben genomen om wat winsten te pakken op het aandeel. Uit het AFM register bleek dat RWC European Focus Master zijn belang eind december heeft teruggebracht naar 2,9 procent, van 4,4 procent in oktober. Belgravia Capital meldde in november een belang van krap 3 procent, waar dit in oktober nog 4,8 procent was en NN Group bracht het belang terug van 5,0 procent naar 3,0 procent.Door: ABM Financial News.Redactie: +31(0)20 26 28 999