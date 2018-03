IMCD « Terug naar discussie overzicht

Kip, ik heb jeDe Rotterdamse distributeur van chemicaliën IMCD kwam recent met cijfers. Het bedrijf, net als het failliete Imtech voortgekomen uit havenconglomeraat Internatio-Müller, imponeerde weer met groei in omzet (11%) en nettowinst (6%).IMCD koopt bulkchemie in van grote concerns, mengt dat volgens eigen receptuur en verkoopt het resultaat in kleinere hoeveelheden door aan klanten in de verf-, cosmetica-, en farmaceutische industrie.Via kralen rijgen ofte wel steeds kleine en middelgrote bedrijven overnemen, wordt IMCD langzaam groter. Vorig jaar werd aan drie aankopen, een Italiaans bedrijf, een Amerikaans en een deels in de VS actief Canadees bedrijf, € 120 mln uitgegeven. Dat werd deels gefinancierd door de korte kredieten met € 112 mln te laten oplopen.IMCD heeft nog ruimte om ook dit jaar weer actief te zijn aan het overnamefront. De nettoschuld is 2,8 keer zo hoog als de jaarlijkse verdiencapaciteit, het bruto bedrijfsresultaat. Van de banken mag dat oplopen naar vier. Dat komt neer op € 200 mln overnameruimte en meestal bieden de overgenomen bedrijven ook nog wat leencapaciteit.De huidige 2265 werknemers van IMCD zullen er dit jaar dus wel weer collega's bij krijgen door overnames, liefst in Noord-Amerika en Zuid-Oost-Azië. In die gebieden kan ceo Piet van der Slikke, die al 23 jaar aan het bewind is, nog wel wat ondersteuning gebruiken. Het afgelopen jaar gingen de zaken in Noord- en Zuid-Amerika en Azië wat minder voorspoedig dan in de regio Europa, Turkije en Afrika.Op het wereldpodium van de chemicaliëndistributie moet IMCD het qua omvang ruim afleggen tegen het van Vopak afgesplitste Univar (Amerika) en Brenntag (Duitsland). Univar boekte in 2017 een omzet van $8,3 mrd en Brenntag een geraamde omzet van €11,6 mrd. Op niveau van bruto bedrijfsresultaat ebitda is IMCD winstgevender dan de beide concurrenten. De Rotterdammers komen tot 8,6% (als percentage van de € 1,9 mrd omzet) en Univar en Brenntag tot respectievelijk 7% en 7,1%. Het Duitse familiebedrijf Helm, dat een deel van de activiteiten bestrijkt van IMCD, komt over 2016 tot een omzet van €6,9 mrd en een marge van 0,3%. Grootte alleen is dus niet zaligmakend.De Belgische private-equitydochter Azelis heeft meer het formaat van IMCD met een omzet van € 1,8 mrd. Maar ook daar komt de winstmarge niet verder dan 6,7%. Dus ook dit bedrijf steken de aan de Amsterdamse beurs genoteerde Rotterdammers de loef af.Eigenlijk is er maar één wolkje aan de hemel. De combinatie van beperkte omvang en grote winstgevendheid maakt IMCD ook tot een aantrekkelijke prooi. Volgens het dezer dagen verschenen jaarverslag kent het bedrijf geen beschermingsconstructie. Dan kan het maar zo 'Kip, ik heb je' zijn. Met IMCD als kip.Reageren? bartjens@fd.nl