PostNL « Terug naar discussie overzicht

Q1-2018 Herna prepares for the AVA-2017

Allemaal de beste wensen! Dat het maar een mooi jaar voor PostNL mag worden.



Op 26 februari krijgen we de Q4-2017 cijfers met de Benelux pakketjes-omzet... Dan wordt ook duidelijk wat het slotdividend 2017 wordt. Huidige consensus van analisten is 0,23 over Fiscaal jaar 2017 (waarvan al 0,06 als interimdividend in sept17 is uitgekeerd). Wordt het toch meer? Zou zo maar kunnen met de pakketjes...



Ik kan me goed voorstellen dat Herna erg benieuwd is of de koers hiermee zal oplopen. Zo niet dan wacht haar een hete AVA op 17 april. Eventueel beperkt aandelen inkopen om de boel te sussen? Ik ben benieuwd...



Ook is er nu een verkenner aangesteld door Mona die de toekomst van de briefpost gaat 'onderzoeken', moet voor de zomer klaar zijn...