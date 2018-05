Philips « Terug naar discussie overzicht

Beursblik: Philips is 2017 sterk geeindigd

(ABM FN-Dow Jones) Philips is 2017 relatief sterk geëindigd. Dit denken analisten van Berenberg.

In de eerste negen maanden was er volgens de analisten sprake van een wat tegenvallende omzetontwikkeling. De omzet steeg met 3,5 procent, waar de groeiplannen van Philips uitgaan van 4 tot 6 procent. Voor het vierde kwartaal rekent Berenberg op verbetering, met een omzet van 5,6 miljard euro, wat een vergelijkbare omzetgroei zou betekenen van 6 procent. Daarmee zou de totale omzetgroei voor 2017 uitkomen op 4,2 procent, waarbij Personal Health en Diagnostics and Treatment bovengemiddeld presteerden, maar Connected Car met een groei van 1,4 procent ruim onder het gemiddelde.

De aangepaste EBITA-marge kwam volgens Berenberg in het vierde kwartaal uit op 16,4 procent, waarmee heel 2017 goed was voor 12,1 procent, een stijging van ruim een procentpunt.

Philips wil in de periode tot en met 2020 jaarlijks een vergelijkbare omzetgroei van 4 tot 6 procent en een toename van de aangepaste EBITA-marge van 100 basispunten realiseren. Verder wil het concern ook jaarlijks een vrije kasstroom van 1 miljard tot 1,5 miljard euro behalen en in 2020 een verbetering van het rendement op geïnvesteerd kapitaal van 5 tot 10 procent hebben gerealiseerd.

"We zouden verbaasd zijn als de outlook [van Philips] afwijkt van dit bredere kader", aldus Berenberg.

De zakenbank handhaafde het Houden advies op Philips met een koersdoel van 34,00 euro. Indien Philips meer vooruitgang boekt met de Amerikaanse autoriteiten over de probleemfabriek in het Amerikaanse Cleveland dan is er zicht op een koopadvies, aldus de analisten. Geruststellend is volgen hen dat Philips recent aangaf dat de betreffende fabriek goed is voor minder dan 1 procent van de groepsomzet. Hierdoor zijn de risico’s beperkt, aldus Berenberg.

Al met al is het aandeel Philips volgens de analisten "warm maar niet heet".