Arcelor Mittal « Terug naar discussie overzicht

Morgenvroeg gaat de beurs weer open en we luiden het nieuwe beursjaar in.

Als eerste wil ik alle Mittal diehards het allerbeste toewensen voor 2018.

Dit jaar heb ik geen al te grote illusies, deze had ik vorig jaar ook niet, illusies moet je eigenlijk nooit hebben.



Zelf heb ik jaarwisseling underground doorgebracht bij een vriend van mij die zijn kelder tot kroeg omgebouwd heeft.

Er waren in totaal zo'n 25 mensen en het viel mij op dat sommigen al na 10 biertjes dronken zijn en zich gek gaan gedragen.



Ik heb mij prima vermaakt, ik had mijn Bitcoins uit China binnengekregen, die dingen zijn best wel groot, en er waren een paar mensen bij die werkelijk dachten dat ze echt waren.



Wat gaat Mittal doen dit jaar, om het eerlijk te zeggen, ik heb geen flauw idee maar heb wel de verwachting dat er eind dit jaar een hogere koers op de borden staat dan die van ultimo 2017.



Voor de korte termijn, de RSI staat nog vrij hoog maar is aan het dalen.

De koers staat nog hoog bovenin in het stijgende trendkanaal.



De eerste steun ligt ergens in de buurt van de 24,50 en voor de wat langere termijn rond de 23.

De zone 27,50-28 lijkt momenteel een taaie dobber, maar je weet het tenslotte maar nooit.



De economie trekt aan volgens zeggen, staal is een basisproduct, en op basis van de k/w is Mittal een koopje t.o.v. andere aandelen.