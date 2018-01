ABN AMRO « Terug naar discussie overzicht

PERSBERICHT: Persbericht: ABN AMRO roept Buitengewone Algemene Vergadering bijeenABN AMRO roept Buitengewone Algemene Vergadering bijeenABN AMRO Group N.V. publiceert vandaag de oproeping envergaderdocumenten voor de Buitengewone Algemene Vergadering vanAandeelhouders die op woensdag 28 februari 2018 in Amsterdam wordtgehouden.De documenten, met inbegrip van de agenda en de toelichting daarop, zijnbeschikbaar op de website van ABN AMRO(www.abnamro.com/meetingdocuments).Op de agenda van deze Buitengewone Algemene Vergadering staat eenagendapunt, namelijk de voorgenomen benoeming van de heer ChristianBornfeld als lid van de Executive Board en Chief Innovation & TechnologyOfficer (CI&TO) door de Raad van Commissarissen van ABN AMRO. Debenoeming is per 1 maart 2018 voor een periode van drie jaar. DeBuitengewone Algemene Vergadering wordt op de hoogte gesteld van devoorgenomen benoeming van de heer Christian Bornfeld en zal niet stemmenover dit agendapunt.De Buitengewone Algemene Vergadering vindt plaats op het hoofdkantoorvan ABN AMRO, Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, en begint om14.00 uur CET. De vergadering is ook via webcast te volgen op20180117_ABN AMRO roept Buitengewone Algemene Vergadering bijeen:This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalfof Nasdaq Corporate Solutions clients.The issuer of this announcement warrants that they are solelyresponsible for the content, accuracy and originality of the informationcontained therein.Source: ABN AMRO via Globenewswire(END) Dow Jones Newswires