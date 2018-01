Vopak « Terug naar discussie overzicht

VOPAK heeft in 2017 ingezet op investeren in opslagcapaciteit.

De concurrentie deed dat ook. Met een marktvraag die nog groeiend is, is dat eigenlijk best voor de hand liggend.



Al kan zo een beslissing op korte termijn betekenen dat het bezettingspercentage lager uit komt .. afgezet tegen een hogere capaciteit.



Een dip in de beurskoers na de presentatie van de jaarcijfers kan er in zitten.

Net zoals een buy the dip ...