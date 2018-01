ASMI « Terug naar discussie overzicht

Beursblik: Bryan Garnier zet ASMI en Besi op kooplijst

Broker verhoogt koersdoel ASML.



(ABM FN-Dow Jones) Bryan Garnier is begonnen met het volgen van ASM International en BE Semiconductor Industries en zette beide aandelen op de kooplijst. Dit maakte de broker dinsdag bekend in een rapport over de Nederlandse halfgeleidersector, waarin ook het koersdoel voor ASML, dat reeds een koopadvies heeft, werd verhoogd.



De analisten voorzien een goed jaar voor de toeleveranciers van de chipsector. De investeringen in deze sector bereiken volgens hen een hoogtepunt. Nadat eerder de opkomst van de smartphone een steun in de rug was, zal nu kunstmatige intelligentie een nieuw tijdperk inluiden. Toeleveranciers van apparatuur voor chipfabrikanten, zoals ASML, ASMI en Besi, zijn het beste gepositioneerd om hiervan te profiteren, meent Bryan Garnier.



De marktvorsers verhoogden het koersdoel voor ASML van 175 naar 180 euro. Voor ASMI luidt het koersdoel 71,00 euro en voor Besi 91,00 euro.



Het succes van de EUV technologie van ASML is inmiddels onomstreden en alle ogen zijn nu gericht op het vermogen van ASML om de productie hiervan op te krikken. Er wordt dit jaar sterke groei voorzien door Bryan Garnier.



Besi heeft een leidende positie in de markt voor Advance Packaging en zou volgens de analisten de vruchten moeten plukken van de huidige positieve omstandigheden voor back-end technologieën. De marktvorsers wezen op de uitstekende resultaten over de eerste negen maanden van 2017 en stelden dat de Duivense onderneming op de korte termijn geholpen wordt door zowel de toegenomen investeringen in de sector alsmede de groei in de verschillende eindmarkten.



Ook ASMI zal profiteren van de hogere investeringen. Bovendien heeft dit bedrijf een leidende marktpositie in ALD. Ondanks positieve vooruitzichten wordt het aandeel ASMI met een korting verhandelt ten opzichte van sectorgenoten.



Op een groene beurs stegen ASML en Besi dinsdag elk 0,5 procent. ASMI daalde daarentegen 0,5 procent.